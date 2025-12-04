Три игрока «Атлетико» получили травмы в матче с «Барсой» – Баэна, Хименес и Кардозо
У «Атлетико» трое травмированных после игры с «Барсой».
Пресс-служба «Атлетико» сообщила о травмах у трех футболистов клуба после матча Ла Лиги с «Барселоной» (1:3).
Американский полузащитник Джонни Кардосо, покинувший игру на 14-й минуте, получил сильный ушиб в задней области левого колена, без повреждения суставов.
У полузащитника Алекса Баэны выявлено легкое мышечное повреждение задней поверхности левого бедра.
Защитник Хосе Мария Хименес получил легкое мышечное повреждение правого бедра.
Все трое будут проходить восстановительные тренировки, сроки их возвращения в строй будут зависеть от динамики восстановления.
Кто выиграет ЧМ-2026?25601 голос
Испания
Англия
Франция
Бразилия
Аргентина
Германия
Португалия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Атлетико»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости