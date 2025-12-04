Три игрока «Атлетико» получили травмы в матче с «Барсой» – Баэна, Хименес и Кардозо

У «Атлетико» трое травмированных после игры с «Барсой».

Пресс-служба «Атлетико » сообщила о травмах у трех футболистов клуба после матча Ла Лиги с «Барселоной» (1:3).

Американский полузащитник Джонни Кардосо, покинувший игру на 14-й минуте, получил сильный ушиб в задней области левого колена, без повреждения суставов.

У полузащитника Алекса Баэны выявлено легкое мышечное повреждение задней поверхности левого бедра.

Защитник Хосе Мария Хименес получил легкое мышечное повреждение правого бедра.

Все трое будут проходить восстановительные тренировки, сроки их возвращения в строй будут зависеть от динамики восстановления.