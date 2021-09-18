У 16-летнего Пиняева дубль и передача в 1-м тайме матча против «Знамени» в Кубке

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Бетсити Кубок России Sports.ru Сергей Пиняев Знамя Ногинск Футбол

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев полезно действует в матче Бетсити Кубка России против «Знамени» из Ногинска (4:0, перерыв).

16-летний футболист впервые вышел в стартовом составе за самарскую команду.

Уже в первом тайме молодому игроку удалось сделать дубль и отметиться результативной передачей. Пиняев забил третий и четвертый голы «Крыльев».

В прошлом матче чемпионата РПЛ против «Ростова» (4:2) футболист совершил первое результативное действие, сделав голевую передачу.

Его статистику можно посмотреть здесь.

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