У 16-летнего Пиняева дубль и передача в 1-м тайме матча против «Знамени» в Кубке

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев полезно действует в матче Бетсити Кубка России против «Знамени» из Ногинска (4:0, перерыв).
16-летний футболист впервые вышел в стартовом составе за самарскую команду.
Уже в первом тайме молодому игроку удалось сделать дубль и отметиться результативной передачей. Пиняев забил третий и четвертый голы «Крыльев».
В прошлом матче чемпионата РПЛ против «Ростова» (4:2) футболист совершил первое результативное действие, сделав голевую передачу.
Его статистику можно посмотреть здесь.