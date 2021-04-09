Александр Медведев: «Пропаганда, призывающая отказаться от вакцины, абсолютно ложная. Я привился, не надо бояться»

Генеральный директор ответил на вопрос о допуске болельщиков на стадионы и затронул тему вакцинации от коронавируса.

«Мы готовы соблюдать все протоколы.

Готовы сделать так, чтобы люди, переболевшие коронавирусом, вакцинированные и имеющие свежие отрицательные ПЦР-тесты, были допущены на арены. Главное – бороться с этой заразой.

Я лично привился и призываю всех это сделать. Не надо ничего бояться. Пропаганда, которая призывает отказаться от вакцины, абсолютно ложная.

Если нет строгих медицинских противопоказаний, то надо прививаться. Тем самым вы спасете жизнь себе и своим близким», – сказал Медведев.