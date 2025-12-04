Булыкин о Баринове: «При равных деньгах от «Локо» и ЦСКА он не ушел бы. Мбаппе и Месси тоже бесплатно переходили – ничего плохого, но это недоработки «Локомотива»

Дмитрий Булыкин: Баринов бы не ушел при равных деньгах от «Локомотива» и ЦСКА.

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе капитана железнодорожников Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Ранее сообщалось , что Баринов решил перейти в ЦСКА . Капитан «Локомотива », якобы, посчитал, что клуб затянул с предложением о новом контракте. Действующее соглашение футболиста рассчитано до конца июня 2026 года.

«Переход в ЦСКА это желание Баринова. Конечно, футболист в первую очередь смотрит на сумму контракта, если она превышает имеющуюся, понятное дело, ведет переговоры. Футбольная карьера – она такая, надо заработать как можно больше денег. Если бы были равные деньги от «Локо» и ЦСКА, даю 100%, никуда бы Баринов не ушел.

У армейцев больше денег и будут подъемные. Есть над чем подумать, учитывая, что он игрок сборной, лидер и капитан «Локомотива». Его трансфер должен стоить каких-то денег. А тут можно заполучить такого футболиста бесплатно, поэтому можно и другую зарплату дать.

Не знаю тонкостей и того, как шли переговоры. Понятно, такое происходит, когда затягивают переговоры с футболистами. В мире такое тоже случается. И Мбаппе, и Месси тоже бесплатно переходили в «Реал Мадрид» и «ПСЖ». Не вижу в этом ничего плохого, но в то же время это, конечно, недоработки «Локомотива», – сказал Булыкин.