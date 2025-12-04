  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Булыкин о Баринове: «При равных деньгах от «Локо» и ЦСКА он не ушел бы. Мбаппе и Месси тоже бесплатно переходили – ничего плохого, но это недоработки «Локомотива»
13

Булыкин о Баринове: «При равных деньгах от «Локо» и ЦСКА он не ушел бы. Мбаппе и Месси тоже бесплатно переходили – ничего плохого, но это недоработки «Локомотива»

Дмитрий Булыкин: Баринов бы не ушел при равных деньгах от «Локомотива» и ЦСКА.

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе капитана железнодорожников Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Баринов решил перейти в ЦСКА. Капитан «Локомотива», якобы, посчитал, что клуб затянул с предложением о новом контракте. Действующее соглашение футболиста рассчитано до конца июня 2026 года.

«Переход в ЦСКА  это желание Баринова. Конечно, футболист в первую очередь смотрит на сумму контракта, если она превышает имеющуюся, понятное дело, ведет переговоры. Футбольная карьера – она такая, надо заработать как можно больше денег. Если бы были равные деньги от «Локо» и ЦСКА, даю 100%, никуда бы Баринов не ушел.

У армейцев больше денег и будут подъемные. Есть над чем подумать, учитывая, что он игрок сборной, лидер и капитан «Локомотива». Его трансфер должен стоить каких-то денег. А тут можно заполучить такого футболиста бесплатно, поэтому можно и другую зарплату дать.

Не знаю тонкостей и того, как шли переговоры. Понятно, такое происходит, когда затягивают переговоры с футболистами. В мире такое тоже случается. И Мбаппе, и Месси тоже бесплатно переходили в «Реал Мадрид» и «ПСЖ». Не вижу в этом ничего плохого, но в то же время это, конечно, недоработки «Локомотива», – сказал Булыкин.

Кто выиграет ЧМ-2026?25440 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoДмитрий Баринов
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoКилиан Мбаппе
деньги
logoДмитрий Булыкин
возможные трансферы
logoЧемпионат.com
logoЛионель Месси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гришин о Баринове: «Это его последний контракт, скорее всего. Дима выбирает, где больше дадут денег. У футболистов век короткий, надо заработать, чтоб безбедно жить»
3 декабря, 20:14
Мостовой о Баринове в ЦСКА: «Кроме Месси или Роналду, незаменимых нет. «Локомотив» найдет другого игрока в академии, ничего страшного»
3 декабря, 19:21
Баринов уходит из «Локо» в ЦСКА. Похоже, решают только летом или сразу зимой
3 декабря, 16:45
ЦСКА предложит «Локомотиву» 500 тысяч евро и бонусы за Баринова, чтобы опорник перешел зимой (Иван Карпов)
3 декабря, 10:51
Главные новости
Чемпионат Италии. «Наполи» против «Ювентуса», «Лацио» – «Болонья», «Рома» проиграла «Кальяри» в гостях
4 минуты назадLive
Алаев о том, что Оласа обвинил ЦСКА в расизме: «Это недоразумение, надеюсь»
8 минут назад
Сперцян о стычке игроков «Краснодара» и ЦСКА: «Вильягра говорил на своем языке что-то неприятное, видимо. Наши услышали»
13 минут назад
Мусаев о 3:2 с ЦСКА: «Лучший матч «Краснодара» в сезоне в плане обороны и атаки. Приятно закончить хороший год качественной игрой»
18 минут назад
Пике о шансах «Барсы» на трофеи: «Они претендуют на все, играя в том же стиле, что в прошлом сезоне. В ЛЧ будет непросто – есть сильные «Арсенал» и «ПСЖ», «Реал» и «Бавария»
23 минуты назад
«Краснодар» уходит на зимний перерыв лидером РПЛ 3-й сезон подряд
27 минут назад
Скалони попросили надеть перчатки, чтобы вынести кубок мира во время жеребьевки ЧМ-2026. Инфантино извинился перед тренером Аргентины, а Лионель пошутил, что его приняли за другого
38 минут назад
Лапочкин об ударе Диего Косты локтем в лицо Глебову на 2-й минуте игры: «Левников посчитал, что рано для карточек, но это желтая. На 4-й он простил Дивеева»
54 минуты назад
«Краснодар» лидирует в РПЛ перед зимней паузой. «Зенит» отстает на одно очко, «Локо» – на 3 очка, ЦСКА – на 4, «Балтика» – 5-я, «Спартак» – 6-й. «Оренбург» и «Сочи» – в зоне прямого вылета
сегодня, 18:00
Решите футбольный лабиринт и выиграйте футболку любимой легенды или Nintendo Switch
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Старший тренер «Балтики» Нагайцев после 2:0 с «Крыльями»: «Мы будем только прибавлять, весной станем сильнее. Костяк сохранится и усилится»
1 минуту назад
«Реал» – «Сельта». Мбаппе, Винисиус и Беллингем в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
1 минуту назад
Челестини об удалении Мойзеса в игре с «Краснодаром»: «Действия я не видел как такового, что мне сказать? Судья решил показать вторую карточку, это не подлежит обсуждению»
5 минут назад
«Наполи» – «Ювентус». Хейлунд, Дэвид, Мактоминей и Йылдыз играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
15 минут назад
Кордоба стал лучшим бомбардиром «Краснодара» в РПЛ – 55 голов. Колумбиец обошел Смолова
16 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд победила «Хоффенхайм», «Гамбург» одолел «Вердер»
37 минут назад
Чемпионат Англии. «Брайтон» сыграл вничью с «Вест Хэмом», «Фулхэм» уступил «Кристал Пэлас»
37 минут назад
29-летнего футболиста неназванной сборной задержали в Лондоне по подозрению в нападении и драке. Его отпустили под залог, жертва нападения в больнице – расследование продолжается
37 минут назад
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Хоффенхайм» – 2:0. Шлоттербек и Брандт забили
39 минут назад
Диогу Далот: «МЮ» показал, что может быть хорош, нужно быть чуть более одержимыми победами и трофеями. Не хочу рассуждать о том, что нужно время – клуб требует результатов здесь и сейчас»
43 минуты назад