Куман зачитал заявление и ушел с пресс-конференции перед игрой с «Кадисом». Он сказал, что чудес в ЛЧ ждать не стоит

Главный тренер перед матчем Ла Лиги против зачитал подготовленное заранее заявление.

После этого специалист покинул зал для пресс-конференций, не ответив на вопросы журналистов.

«Клуб при мне в качестве тренера находится в стадии восстановления. Спортивные результаты связаны с финансовыми обстоятельствами.

Это означает, что клуб и команду необходимо перестраивать, не имея возможности делать большие инвестиции. Это требует времени.

Молодые таланты через пару лет могут стать мировыми звездами. Хорошо, что у молодых игроков будут такие возможности, как у Хави и Иньесты, но требуется терпение.

Остаться на высокой позиции в было бы успехом. В Лиге чемпионов чудес ждать не приходится. Игра в Европе – хорошая школа. К поражению от «Баварии» нужно подходить с этой точки зрения.

Процесс, в котором мы находимся, заслуживает безоговорочной поддержки. Поддержите те процессы, которые мы выполняем.

Я знаю, что пресса признает этот процесс. Это происходит не впервые в истории. Рассчитываем на вашу поддержку в эти трудные времена.

Мы как команда очень довольны огромной поддержкой болельщиков, подобной той, которая была у нас против «Гранады», – заявил Куман.