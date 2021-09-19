Куман зачитал заявление и ушел с пресс-конференции перед игрой с «Кадисом». Он сказал, что чудес в ЛЧ ждать не стоит

Теги Роналд Куман Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Кадис Футбол

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман перед матчем Ла Лиги против «Кадиса» зачитал подготовленное заранее заявление.

После этого специалист покинул зал для пресс-конференций, не ответив на вопросы журналистов.

«Клуб при мне в качестве тренера находится в стадии восстановления. Спортивные результаты связаны с финансовыми обстоятельствами.

Это означает, что клуб и команду необходимо перестраивать, не имея возможности делать большие инвестиции. Это требует времени.

Молодые таланты через пару лет могут стать мировыми звездами. Хорошо, что у молодых игроков будут такие возможности, как у Хави и Иньесты, но требуется терпение.

Остаться на высокой позиции в Ла Лиге было бы успехом. В Лиге чемпионов чудес ждать не приходится. Игра в Европе – хорошая школа. К поражению от «Баварии» нужно подходить с этой точки зрения.

Процесс, в котором мы находимся, заслуживает безоговорочной поддержки. Поддержите те процессы, которые мы выполняем.

Я знаю, что пресса признает этот процесс. Это происходит не впервые в истории. Рассчитываем на вашу поддержку в эти трудные времена. 

Мы как команда очень довольны огромной поддержкой болельщиков, подобной той, которая была у нас против «Гранады», – заявил Куман.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные