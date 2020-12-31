Роналду – самый высокооплачиваемый игрок мира в этом сезоне. Он получит 125 млн долларов до вычета налогов – больше Месси на 15 млн (Forbes)

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов мира в сезоне-2021/22 по версии Forbes.
Португалец расположился на первой строчке с суммой в 125 млн долларов до вычета налогов. Из них 70 млн – это зарплата, 55 – доходы от рекламных контрактов.
Вслед за Роналду идет нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. Аргентинец заработает 110 млн долларов, из них 75 млн – зарплата, 35 – поступления от рекламы.
Третье место у еще одного форварда парижского клуба Неймара - 95 млн (75+20), четвертое – у его партнера по атаке Килиана Мбаппе (43 млн долларов – 28+15).
Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков мира
1. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») – 125 млн долларов
2. Лионель Месси («ПСЖ») – 110 млн
3. Неймар («ПСЖ») – 95 млн
4. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 43 млн
5. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 41 млн
6. Роберт Левандовски («Бавария») – 35 млн
7. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») – 35 млн
8. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 34 млн
9. Гарет Бэйл («Реал») – 32 млн
10. Эден Азар («Реал») – 29 млн.
Месси – самый высокооплачиваемый игрок мира в 2020-м. Он получил 126 млн долларов – больше Роналду на 9 млн (Forbes)