Роналду – самый высокооплачиваемый игрок мира в этом сезоне. Он получит 125 млн долларов до вычета налогов – больше Месси на 15 млн (Forbes)

Форвард «Манчестер Юнайтед» возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов мира в сезоне-2021/22 по версии Forbes.

Португалец расположился на первой строчке с суммой в 125 млн долларов до вычета налогов. Из них 70 млн – это зарплата, 55 – доходы от рекламных контрактов.

Вслед за Роналду идет нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. Аргентинец заработает 110 млн долларов, из них 75 млн – зарплата, 35 – поступления от рекламы.

Третье место у еще одного форварда парижского клуба - 95 млн (75+20), четвертое – у его партнера по атаке Килиана Мбаппе (43 млн долларов – 28+15).

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков мира

1. Криштиану Роналду ( ) – 125 млн долларов

2. («ПСЖ») – 110 млн

3. Неймар («ПСЖ») – 95 млн

4. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 43 млн

5. Мохамед Салах ( ) – 41 млн

6. Роберт Левандовски («Бавария») – 35 млн

7. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») – 35 млн

8. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 34 млн

9. Гарет Бэйл («Реал») – 32 млн

10. Эден Азар («Реал») – 29 млн.

Месси – самый высокооплачиваемый игрок мира в 2020-м. Он получил 126 млн долларов – больше Роналду на 9 млн (Forbes)