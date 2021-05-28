Владелец «Северстали» Мордашов – лидер по доходам за 2020 год среди российских миллиардеров. Тимченко – 9-й, Абрамович – 10-й

Журнал Forbes составил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году.

Оценивалась не общая сумма активов, а реальные доходы, полученные бизнесменами – за продажу активов или в виде дивидендов.

Первое место занял владелец и одноименного хоккейного клуба Алексей Мордашов – дивиденды и продажа акций оператора Tele2 принесли ему 1,7 миллиарда долларов.

Президент международной федерации фехтования занял 3-е место (1,43 млрд долларов, дивиденды «Металлоинвеста»).

Президент «Лукойла» – главного спонсора футбольного «Спартака» – Вагит Алекперов стал 4-м (1,14 млрд, дивиденды «Лукойла»).

Замкнул десятку владелец «Челси» Роман Абрамович (645 млн долларов, дивиденды «Евраза» и «Норильского никеля», продажа долей в «Трансконтейнере» и Highland Gold).

В этом году в топ-10 также попали владелец ММК и магнитогорского (8-е место, 828 миллионов долларов, дивиденды ММК) и председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко (9-е место, 788 миллионов долларов, дивиденды «Новатэка», «Сибура» и «Трансойла», продажа доли в «Стройтранснефтегазе»).