Дзамболат Тедеев: «Олимпийское золото в России стоит сейчас 56 тысяч долларов. Все платят больше! Что мы делаем, ребята, куда падаем?»

Главный тренер сборной России по вольной борьбе раскритиковал размер выплат спортсменам и тренерам в России за победу на Олимпийских играх.

«Олимпийское золото в России стоит сейчас 56 тысяч долларов. Даже среди республик бывшего СССР мы на последнем месте. Грузия, Узбекистан, Азербайджан платят больше! Мы на последнем месте. Что мы делаем, ребята? Мы упали куда?

Если результат показали, простимулируй его, меценату поручи, и он с удовольствием это сделает. Мы такая держава, спортивная держава, почему мы своих героев не ценим? Олимпийцев своих, тренеров? Вот мы видим, их цена какая. Вот это обидно.

Если ты иностранец, тебе платят 10 тысяч долларов и выше в месяц, а если не иностранец, а результат показываешь, платят не больше 130 тысяч рублей в месяц. Удивительно это, кто такие решения принимает?» – сказал Тедеев.

Сборная России по вольной борьбе завоевала на Олимпийских играх в Токио четыре медали (из них три – золотые).

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