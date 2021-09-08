Представлен логотип финала ЛЧ в Петербурге. Дизайн вдохновлен абстракционизмом и супрематизмом

Организаторы финала сезона-2021/22 представили логотип решающего матча турнира.

Финал турнира пройдет 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.

Презентация логотипа прошла на , которая примет решающий матч Лиги чемпионов.

Фото: официальный сайт УЕФА

«Как вы знаете, финал Лиги чемпионов проходит в разных городах, и дизайн финала отражает культурное наследие той страны, в которой он проходит.

Наш дизайн вдохновлен двумя мощнейшими направлениями в российской и советской живописи – это абстракционизм и супрематизм.

Вы видите, что угадываются нотки [Казимира] Малевича и [Василия] Кандинского.

Здесь присутствуют такие важные элементы в архитектуре города, как Медный всадник и Дворцовый мост, но есть и современное сооружение – «Лахта-Центр», – сказал руководитель организационного комитета решающего матча турнира .

Представлен логотип ХЧМ-2023 в стилистике супрематизма. Он вдохновлен картиной Малевича «Спортсмены»