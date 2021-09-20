Дзюба и Глушаков в сборной, победа «Зенита», «Спартак» проиграл ЦСКА, Виторию не уволят, спасение «Барсы» на 90-й и другие новости

1. Объявлен расширенный состав сборной России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. В команду вызваны Артем Дзюба, Денис Глушаков, Гамид Агаларов и Антон Зиньковский.

2. В московском дерби ЦСКА обыграл «Спартак» (1:0) благодаря голу Антона Заболотного на 81-й минуте (а на 91-й форварда удалили). Таким образом, у «Спартака» 7 поражений, ничья и 3 победы в 11 матчах при Витории.

«Зенит» победил «Рубин» в гостях (3:1), а Артем Дзюба наконец-то забил – и даже дважды. У Клаудиньо тоже первые результативные действия за «Зенит»: у бразильца гол и ассист.

«Локо» и «Урал» первыми сыграли 0:0 – в 62-м матче этой РПЛ. Серия была рекордной.

Что в таблице? «Зенит» лидирует в РПЛ после 8 туров. «Динамо» и «Локо» отстают на 4 очка, «Спартак» – на 10.

3. «Спартак» не уволит Руя Виторию. Руководство доверяет тренерскому штабу, заявил руководитель пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

4. «Барселона» спасла игру с «Гранадой» (1:1), пропустив на 2-й и сравняв на 90-й минуте. У «Барселоны» 1 победа за 4 последних матча, каталонцы отстают от лидирующего «Реала» на 5 очков после 5 туров Ла Лиги, имея матч в запасе.

5. «Наполи» Спаллетти выиграл все 4 матча на старте сезона и лидирует в Серии А. «Ювентус» отстает на 10 очков.

6. КХЛ. «Ак Барс» победил «Витязь», «Локомотив» уступил «Йокериту», «Трактор» проиграл 0:5 минскому «Динамо».

7. Португалец Витор Перейра возглавит департамент судейства РФС.

8. Появилась информация, что Маурисио Почеттино заменил Лионеля Месси в игре с «Лионом» из-за ушиба колена. Лео хромал наутро и не тренировался.

9. Кике Сетьен может получить от «Барсы» 14 млн евро через суд за увольнение в одностороннем порядке. Кстати, увольнение Кумана также обойдется «Барсе» в 13-14 млн евро. Кроме того, клуб заплатит тренеру 6 млн, если не продлит с ним контракт.

10. Людмила Бодниева – новый тренер женской сборной России по гандболу. Впервые национальной командой будет руководить женщина.

11. Испанский суд обязал УЕФА отменить санкции против клубов-основателей Суперлиги в течение 5 дней.

12. Ученица Тутберидзе и серебряный призер чемпионата мира-2019 Элизабет Турсынбаева завершила карьеру.

13. Долги «Салавата Юлаева» составляют около 900 млн рублей.

14. Бывший игрок НБА О Джей Мэйо перешел в УНИКС. Контракт – на один год.

15. Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин победил на выборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу.

16. Криштиану Роналду потерял 288 000 евро из-за мошенничества трэвел-агента с кредитками игрока.

Цитаты дня.

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Слуцкий об удалении: «Судья Иванов профнепригоден. Он преднамеренно искал моменты»

Фазель о Путине: «Я им восхищаюсь. Управлять Россией, в которой 11 часовых поясов – это достижение»

Ротен о замене Месси: «Серьезная ошибка Почеттино. Он всегда оставлял Неймара и Мбаппе на поле, даже когда они играли плохо»

Витория о 0:1 с ЦСКА: «Результат несправедлив. «Спартак» все делал правильно»