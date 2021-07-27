«МЮ» готов продать Марсьяля за 40 млн фунтов зимой

не рассчитывает на форварда , у которого дефицит игровой практики в этом сезоне.

Руководство манкунианцев разрешило агентам 25-летнего игрока сборной Франции подыскать ему новый клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает Eurosport.

По данным источника, до возвращения Антуана Гризманна интерес к Марсьялю проявлял «Атлетико». Также есть вероятность, что нападающего захочет подписать «Барселона».

Ожидается, что «МЮ» потребует за Марсьяля около 40 млн фунтов. Препятствием для перехода может стать его зарплата в размере около 250 тысяч фунтов в неделю.

Контракт футболиста с «красными дьяволами» рассчитан до июня 2024 года.

Статистика Марсьяля – здесь.