Бетсити Кубок России. Московское «Динамо» в гостях у ставропольского, «Краснодар» против «Ленинградца»

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В элитном групповом раунде Бетсити Кубка России в среду московское «Динамо» играет на выезде со ставропольским «Динамо», «Краснодар» – с «Ленинградцем».

В четверг ЦСКА встретится в гостях с ижевским «Зенитом».

Бетсити Кубок России

Элитный групповой раунд

Динамо Барнаул – Нижний Новгород
Дата проведения
22 сентября, 12.30, «Stadion Dinamo, Barnaul»
Онлайн матча

 

Легион-Динамо – Уфа
Дата проведения
22 сентября, 15.00, «Динамо»
Онлайн матча

 

Знамя Ногинск – Крылья Советов
Дата проведения
22 сентября, 16.00, «Stadion Krasniy Elektrik»
Онлайн матча

 

Кайрат Москва – Ахмат
Дата проведения
22 сентября, 16.00, «Central'nyj Stadion Odintsovo»
Онлайн матча

 

Ленинградец – Краснодар
Дата проведения
22 сентября, 16.00, «Roshchino Arena»
Онлайн матча

 

Динамо Ставрополь – Динамо
Дата проведения
22 сентября, 18.00, «Stadion Dinamo, Stavropol'»
Онлайн матча

 

ФК Саранск – Химки
Дата проведения
22 сентября, 18.00, «Мордовия Арена»
Онлайн матча

 

Динамо Брянск – Арсенал Тула
Дата проведения
22 сентября, 18.00, «Динамо»
Онлайн матча

 

Чайка – Ростов
Дата проведения
22 сентября, 19.30, «Ростов-Арена»
Онлайн матча

 

Зенит-Ижевск – ЦСКА
Дата проведения
23 сентября, 14.15, «Stadion Central'nyj Zenit, Izhevsk»
Онлайн матча

 

Торпедо Владимир – Урал
Дата проведения
23 сентября, 18.00, «Торпедо»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Бетсити Кубка России

В 1/8 финала выйдут 11 победителей групп, которые присоединятся к 5 командам РПЛ, стартовавшим в еврокубках сезона-2021/22 – «Зениту», «Спартаку», «Локомотиву», «Рубину» и «Сочи».

Состав групп – здесь.

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