Бетсити Кубок России. Московское «Динамо» в гостях у ставропольского, «Краснодар» против «Ленинградца»

В элитном групповом раунде Бетсити Кубка России в среду московское «Динамо» играет на выезде со ставропольским «Динамо», «Краснодар» – с «Ленинградцем».
В четверг ЦСКА встретится в гостях с ижевским «Зенитом».
Элитный групповой раунд
- Дата проведения
- 22 сентября, 12.30, «Stadion Dinamo, Barnaul»
- Дата проведения
- 22 сентября, 15.00, «Динамо»
- Дата проведения
- 22 сентября, 16.00, «Stadion Krasniy Elektrik»
- Дата проведения
- 22 сентября, 16.00, «Central'nyj Stadion Odintsovo»
- Дата проведения
- 22 сентября, 16.00, «Roshchino Arena»
- Дата проведения
- 22 сентября, 18.00, «Stadion Dinamo, Stavropol'»
- Дата проведения
- 22 сентября, 18.00, «Мордовия Арена»
- Дата проведения
- 22 сентября, 18.00, «Динамо»
- Дата проведения
- 22 сентября, 19.30, «Ростов-Арена»
- Дата проведения
- 23 сентября, 14.15, «Stadion Central'nyj Zenit, Izhevsk»
- Дата проведения
- 23 сентября, 18.00, «Торпедо»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика Бетсити Кубка России
В 1/8 финала выйдут 11 победителей групп, которые присоединятся к 5 командам РПЛ, стартовавшим в еврокубках сезона-2021/22 – «Зениту», «Спартаку», «Локомотиву», «Рубину» и «Сочи».
Состав групп – здесь.