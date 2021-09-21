Бетсити Кубок России. Московское «Динамо» в гостях у ставропольского, «Краснодар» против «Ленинградца»

В элитном групповом раунде Бетсити Кубка России в среду московское «Динамо» играет на выезде со ставропольским «Динамо», «Краснодар» – с «Ленинградцем».

В четверг ЦСКА встретится в гостях с ижевским «Зенитом».

Бетсити Кубок России

Элитный групповой раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Бетсити Кубка России

В 1/8 финала выйдут 11 победителей групп, которые присоединятся к 5 командам РПЛ, стартовавшим в еврокубках сезона-2021/22 – «Зениту», «Спартаку», «Локомотиву», «Рубину» и «Сочи».

Состав групп – здесь.