Дзамболат Тедеев о зарплатах в футболе: «Там один спортсмен получает миллионы, которые у нас в год уходят на бюджет на 70 человек»

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев высказался о зарплатах в футболе и в своем виде спорта.

– 11 лет назад в интервью «СЭ» вы сказали, что бюджет команды – 1,5 миллиона долларов. Сколько сейчас?

– Около 2 миллионов долларов, но суть не в этом. Любой человек хотел бы, чтобы бюджет был по заслугам, по результату. Допустим, я проигрываю все, даже в тройку не вхожу... Не хочу акцентировать на конкретном виде спорта...

– Кажется, я понимаю, о чем вы.

– Да, там один спортсмен получает миллионы, которые у нас в год уходят на бюджет, рассчитанный на 70 человек. У нас олимпийский чемпион получает 100 тысяч рублей в месяц, а этот человек не добился ничего, просто бегает-прыгает, а все журналисты обсуждают, где у него прыщик на ноге выскочил. А у нас бывает, что ребят надо оперировать, но мы об этом не говорим, делаем все тихо, молча.

Не знаю, почему такое предвзятое отношение, по моему мнению, надо все это пересмотреть. Когда спортсмен становится чемпионом мира или олимпийским чемпионом, ему дают заслуженного мастера спорта, а другой спортсмен никем не стал, не попадает даже в пятерку, но тоже получает заслуженного мастера спорта. За что?

Тогда надо поменять критерии. Если входишь в пятерку – получаешь, или по видам спорта. Чтобы было по-честному. Кому-то все – но результатов нет, а кому-то ничего – но результаты есть. Эту фишку я не понимаю, любой нормальный человек не поймет.

– В том же интервью вы сообщили, что у вас зарплата – 25 тысяч рублей в месяц.

– На тот момент было даже не 25 тысяч, а 15.

– А сейчас?

– Сейчас где-то 130-140 тысяч.

– Вы довольны? Это справедливо, на ваш взгляд?

– Я своему водителю плачу 100 тысяч рублей. Люди в моем статусе в других видах спорта получают миллионы.

– Фабио Капелло за работу в сборной России по футболу, если не ошибаюсь, получал 6 миллионов евро в год.

– Вот. И где результат? А у нас результат есть. Я думаю, что... Кто нас слышит и кто посмотрит это интервью, сделает соответствующие выводы, может, как-то исправится ситуация. Если наши дети, наши спортсмены не будут примером для подражания... Они должны понимать: если я стану чемпионом мира или олимпийским чемпионом, то у меня в этом плане вопросов не будет, – сказал Тедеев.

Дзамболат Тедеев: «Олимпийское золото в России стоит сейчас 56 тысяч долларов. Все платят больше! Что мы делаем, ребята, куда падаем?»