Новый гол Роналду, победы «Динамо», «Челси» и «Реала», кризис «Юве», Месси не блещет в «ПСЖ», Головин забивает, умер Джимми Гривз и другие новости

1. В РПЛ «Динамо» победило «Сочи» (1:0) благодаря голу Арсена Захаряна, а тульский «Арсенал» взял три очка с «Нижним Новгородом» (3:2): помог гол Чаушича на 94-й.

2. В АПЛ «Манчестер Юнайтед» вырвал победу над «Вест Хэмом» – 2:1. Лингард забил на 89-й минуте, Де Хеа взял пенальти на 95-й (Аткинсон показал на 11 метров за игру рукой Шоу). Роналду тоже забил – у него 4 гола в 3 матчах после возвращения в «МЮ». «Челси» разгромил «Тоттенхэм» в дерби – 3:0. «Лестер» проиграл «Брайтону».

«Челси» и «Ливерпуль» делят 1-е место в АПЛ – у них равные дополнительные показатели. «Брайтон» – 4-й после 5 туров.

3. «Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» – 1:1. На гол Альваро Мораты на 4-й минуте во втором тайме ответил Анте Ребич. У «Юве» пока все плохо: 0 побед в 4 турах Серии А и 18-е место с 2 очками. Это худший старт команды за последние 60 лет.

«Рома» впервые проиграла при Жозе Моуринью, уступив «Вероне» (2:3). До этого было 6 побед подряд. Другие результаты игрового дня в Италии – здесь.

4. «Реал» вырвал победу у «Валенсии» (2:1), забив на 86-й и 88-й минутах. Отличились Винисиус и Бензема, которые еще и ассистировали друг другу. У бразильца 5+1, у француза 6+5 в 5 матчах сезона. Другие испанские результаты – тут.

Между тем «Реал» лидирует в Ла Лиге с 13 очками, у «Барсы» 7 баллов и 2 игры в запасе.

5. Российский хавбек «Монако» Александр Головин впервые забил в этом сезоне Лиги 1, сделав результативное действие во 2-й игре подряд. А вот у Лионеля Месси день не задался: он вышел в старте на матч «ПСЖ» с «Лионом», но был заменен на 76-й минуте. У бывшего игрока «Барсы» 0 голов и передач в 3 матчах за парижан. Впрочем, «ПСЖ» справился без Лео: Икарди забил победный мяч на 92-й минуте.

6. Эрлинг Холанд забил в 7-м матче подряд. У него 68 голов в 67 играх за «Боруссию». Норвежец догнал Роберта Левандовского в гонке бомбардиров, а дортмундцы победили «Унион» (4:2). Другие результаты дня в немецком чемпионате – тут.

7. Умер легендарный нападающий Джимми Гривз. Лучшему бомбардиру чемпионата Англии был 81 год.

8. КХЛ. «Спартак» победил рижское «Динамо», «Автомобилист» проиграл ЦСКА.

9. «Спартак» может назначить спортивным директором Мигеля Торресилью из «Сарагосы».

10. В сюжете «России 24» заявили, что фигуристка Александра Трусова без падений исполнила пять четверных на U.S. International Classic. На самом деле она сорвала три прыжка.

11. «Барселона» хочет подписать Холанда, Погба и Ольмо следующим летом.

12. Кандидата от России на пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) Наталью Кузьмину сняли с выборов. Об этом сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.

13. Валерий Карпин в понедельник объявит расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

14. Экс-чемпион мира в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо выдвинул свою кандидатуру на пост президента Филиппин.

15. Первая ракетка мира Новак Джокович третий раз за полтора года посетил боснийские псевдопирамиды. Он говорил, что они помогают восстанавливаться.

16. Суперкубок Единой лиги ВТБ. ЦСКА в финале обыграл «Зенит», УНИКС взял верх над «Локомотивом-Кубань» в матче за 3-е место.

Цитаты дня.

Матерацци о конфликте с Зиданом: «Итальянцы осуждали меня, а должны были целовать землю, по которой я ходил»

Владимир Познер: «Хабиб – выдающийся человек по-своему. Обязательно приглашу его на свою программу»

Куман о «Баварии»: «Мы проиграли им 2:8 с Месси, Суаресом и Гризманном. Сейчас были Бальде, Демир и Мингеса. Я реалист»

Санья про гол Роналду: «Кто-то может объяснить, как работает ВАР? Я больше не понимаю 🤦🏿»

Журналист «Матч ТВ»: «Федун обещал фанатам «Спартака» 6 очков в матчах с «Легией» и ЦСКА»

Шакил О’Нил: «Современные игроки – ленивые и дружелюбные»

Сульшер о 2:1 с «Вест Хэмом»: «У «МЮ» было 2 железных пенальти. Надеюсь, это не ситуация: «Роналду никогда не получит пенальти»