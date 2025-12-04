Вальверде о 0:3 с «Реалом»: «Тяжело прессинговать, когда соперник быстрее и сильнее тебя. На тактической доске все выглядело хорошо, но на поле у «Атлетика» было мало вариантов»

Эрнесто Вальверде высказался о поражении «Атлетика» от «Реала».

Главный тренер «Атлетика » Эрнесто Вальверде подвел итога матча с «Реалом » в Ла Лиге (0:3).

«Мы должны признать заслуги соперника – это не то, чего мы раньше не делали.

Первый гол нас подкосил, у нас был очень плохой отрезок – без скоординированного прессинга они доставляли нам еще больше проблем. С моментом у Гуру и сейвом после удара Беренгера мы могли вернуться в игру, но их вратарь хорошо среагировал.

Тяжело прессинговать, потому что соперник опережает тебя в скорости и силе – так и есть. На тактической доске все выглядело хорошо… Но они были сильны, и у нас было мало вариантов», – сказал Вальверде.