Скауты дортмундской «Боруссии» следят за Захаряном (РБК)

Полузащитник заинтересовал дортмундскую «Боруссию».

Как сообщает РБК, немецкий клуб изучает возможность приобретения 18-летнего россиянина.

«Глава скаутского отдела Маркус Пилава следит за Арсеном. Пристально изучать его стали во время молодежного чемпионата Европы в Венгрии.

Игрок понравился скаутской службе, и клубу было предложено рассмотреть его кандидатуру на возможный трансфер.

Игрока просматривали, но на данный момент никаких официальных контактов с «Динамо» или представителями игрока не было.

В клубе хотят видеть его игру на международном уровне, поскольку это один из главных критериев качества молодого игрока.

Только после этого «Боруссия» намерена перейти к переговорам с представителями игрока и «Динамо», – сообщил источник издания.

В этом сезоне Захарян забил 2 гола и сделал 2 передачи в 8 матчах чемпионата РПЛ. Его статистику можно посмотреть здесь.