Скауты дортмундской «Боруссии» следят за Захаряном (РБК)

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян заинтересовал дортмундскую «Боруссию».
Как сообщает РБК, немецкий клуб изучает возможность приобретения 18-летнего россиянина.
«Глава скаутского отдела Маркус Пилава следит за Арсеном. Пристально изучать его стали во время молодежного чемпионата Европы в Венгрии.
Игрок понравился скаутской службе, и клубу было предложено рассмотреть его кандидатуру на возможный трансфер.
Игрока просматривали, но на данный момент никаких официальных контактов «Боруссии» с «Динамо» или представителями игрока не было.
В клубе хотят видеть его игру на международном уровне, поскольку это один из главных критериев качества молодого игрока.
Только после этого «Боруссия» намерена перейти к переговорам с представителями игрока и «Динамо», – сообщил источник издания.
В этом сезоне Захарян забил 2 гола и сделал 2 передачи в 8 матчах чемпионата РПЛ. Его статистику можно посмотреть здесь.