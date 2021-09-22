«Мы понимаем, что обосрались. Это позор». Глебов – фанатам «Ростова» на стадионе про 0:1 с «Чайкой»

опубликовал видео разговора игроков команды с болельщиками после поражения от (0:1) и вылета из Бетсити Кубка России.

На вопросы фанатов отвечал полузащитник .

– Парни, чего вам не хватает? Что случилось? Где перелом произошел? С «Ахматом» мы будем здесь, но это будет ваш шанс последний, правда. На такую игру мы не хотим смотреть.

– Мы понимаем, что мы обосрались, понимаем. Это позор, это позор.

– Ты ж еще молодой! Тебе есть что доказывать! Не играй за бабки!

– Я и не играю за бабки! Мы хотим выигрывать так же, как и вы, – сказал Глебов.