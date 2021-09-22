«Мы понимаем, что обосрались. Это позор». Глебов – фанатам «Ростова» на стадионе про 0:1 с «Чайкой»

«Ростов» опубликовал видео разговора игроков команды с болельщиками после поражения от «Чайки» (0:1) и вылета из Бетсити Кубка России.
На вопросы фанатов отвечал полузащитник Данил Глебов.
– Парни, чего вам не хватает? Что случилось? Где перелом произошел? С «Ахматом» мы будем здесь, но это будет ваш шанс последний, правда. На такую игру мы не хотим смотреть.
– Мы понимаем, что мы обосрались, понимаем. Это позор, это позор.
– Ты ж еще молодой! Тебе есть что доказывать! Не играй за бабки!
– Я и не играю за бабки! Мы хотим выигрывать так же, как и вы, – сказал Глебов.