Ничья «Ливерпуля» и «Челси», наши пляжники в финале ЧМ, фиаско «Юве», победы «Реала» и «Ман Сити», зарплата Роналду и другие новости утра

1. В 3-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью (1:1): были голы Хавертца и Салаха и удаление игрока «синих» на 45-й минуте. «Манчестер Сити» переехал «Арсенал» (5:0), Джака был удален на 35-й минуте.

2. Россия вышла в финал чемпионата мира по пляжному футболу в Москве, по пенальти обыграв Швейцарию. В матче за золото россияне сыграют с Японией.

3. «Ювентус» в первом матче после ухода Роналду уступил дома «Эмполи» (0:1) во 2-м туре чемпионата Италии. «Аталанта» Миранчука и «Болонья» не забили голов (0:0), «Фиорентина» Кокорина победила «Торино» (2:1), «Лацио» разнес «Специю» (6:1).

4. Роналду с окладом 480 000 фунтов в неделю будет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ, зарплата Лукаку – 450 тысяч. После перехода Роналду на инстаграм «МЮ» подписались более 2,5 млн человек.

5. Гол Карвахаля принес «Реалу» победу над «Бетисом» (1:0) в 3-м туре чемпионата Испании, Анчелотти набрал 7 очков в 3 играх Ла Лиги. «Севилья» сыграла вничью с «Эльче» (1:1).

6. Трансферы. «Реал» выйдет из переговоров по Мбаппе, если сделку не закроют до вечера воскресенья. «ПСЖ» считал, что «Дортмунд» отпустит Холанда за 200 млн евро, но Эрлинг отказал парижанам, он хочет перейти в «Реал» через год. Еще и Погба сообщил Райоле, что хочет играть за «Реал», Поль не намерен продлевать контракт с «МЮ».

«Лион» предложил «Зениту» 16 млн евро за Азмуна и уверен в заключении сделки. Французы уже согласовали с иранцем контракт, но «Зенит» продаст форварда, если найдет замену. Один из вариантов – Карлос Винисиус из «Бенфики». «Спартак» подпишет 3-летний контракт с Кауфризом, защитник «Сент-Труйдена» уже прошел медосмотр.

«Рубин» за 6 млн евро купил вингера «Мидтьюлланда» Дрейера. «Челси» продал Зума в «Вест Хэм» за 30 млн фунтов. Виллиан расторгнет контракт с «Арсеналом» и сэкономит для клуба 20 млн фунтов.

7. В квалификации к Гран-при Бельгии-2021 Ферстапен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Мазепин – 20-й, Норрис попал в аварию. «Уильямс» благодаря прорыву Расселла начнет Гран-при с первого ряда впервые с 2017 года.

8. В 3-м туре чемпионата Германии «Бавария» разорвала «Герту» (5:0) благодаря хет-трику Левандовского, «Байер» Лунева разгромил «Аугсбург» (4:1).

9. Мария Ласицкене стала второй в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже.

10. На ЧМ по летнему биатлону Хойниш победила в спринте, Васильева – 4-я, Миронова – 13-я. У мужчин россияне не попали в топ-10.

11. Женская сборная России по хоккею проиграла команде Швейцарии (2:3 ОТ) в 1/4 финала чемпионата мира.

12. Россия 28 августа на Паралимпиаде-2020 завоевала два золота в плавании, по одному – в легкой атлетике и настольном теннисе. В медальном зачете лидирует Китай, Россия с 13-ю золотыми наградами – 3-я.

13. Новости хоккея. СКА обменял Хафизуллина в «Салават» на Михаила Воробьева. «Каролина» сделала оффер-шит «Монреалю» по Котканиеми, ответив на случай с Ахо, зарплата – 6,1 млн долларов в год, подписной бонус – 20 долларов.

14. Защитник «Манчестер Сити» Бенжамена Менди, обвиняемый в изнасиловании, арестован до 10 сентября.

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