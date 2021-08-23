Паралимпиада-2020, 28 августа, все медали дня: Александр Яремчук взял золото в легкой атлетике

Сегодня на летней Паралимпиаде-2020 в Токио проходит четвертый медальный день. Россиянин Александр Яремчук завоевал золото в легкой атлетике.

Паралимпийские игры-2020 в Токио

27 августа

Все медали России

Легкая атлетика

1500 м, мужчины, T46

1. Александр Яремчук (Россия)

2. Християн Стоянов (Болгария)

3. Дэвид Эмонг (Уганда)

5000 м, мужчины, T13

1. Яссин Оудади Эль Атаби (Испания)

2. Джарид Клиффорд (Австралия)

3. Александр Костин (Россия)

Настольный теннис

Женщины, одиночный разряд

Классы 1-2

3. Надежда Пушпашева (Россия)

3. Катя Кристина да Силва Оливейра (Бразилия)

Класс 6

3. Раиса Чебаника (Россия)

3. Стефани Гребе (Германия)

Мужчины, одиночный разряд

Класс 9

3. Юрий Ноздрунов (Россия)

3. Иван Май (Украина)

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.