«И водку, может, пили до этого, я при чем?» Карпин о том, что сахар в сборной не был запрещен до него

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об изменениях в питании футболистов команды.
– Объясните, почему вы запретили в сборной сахар?
– Потому что они профессиональные футболисты.
– Но до этого-то они ели сладкое...
– До этого они, может, и водку пили. Я здесь при чем? Это значит – хорошо? Сахар ничего хорошего футболистам не дает.
– Вы сами едите сахар?
– Ем, я же не футболист.
– Что еще запретили? Борщ?
– Борщ вчера ели.
– В сборной много новых лиц. Может, еще игроков из ФНЛ брать?
– Если будут соответствовать уровню, то почему нет? – сказал Карпин.