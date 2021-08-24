«И водку, может, пили до этого, я при чем?» Карпин о том, что сахар в сборной не был запрещен до него

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об изменениях в питании футболистов команды.

– Объясните, почему вы запретили в сборной сахар?

– Потому что они профессиональные футболисты.

– Но до этого-то они ели сладкое...

– До этого они, может, и водку пили. Я здесь при чем? Это значит – хорошо? Сахар ничего хорошего футболистам не дает.

– Вы сами едите сахар?

– Ем, я же не футболист.

– Что еще запретили? Борщ?

– Борщ вчера ели.

– В сборной много новых лиц. Может, еще игроков из ФНЛ брать?

– Если будут соответствовать уровню, то почему нет? – сказал Карпин.