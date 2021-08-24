Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Челси», «Ман Сити» сыграет с «Арсеналом»

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В 3-м туре АПЛ в субботу «Манчестер Сити» принимает «Арсенал», «Ливерпуль»«Челси».

В воскресенье «Тоттенхэм» играет дома с «Уотфордом», «Манчестер Юнайтед» встречается на выезде с «Вулверхэмптоном».

Чемпионат Англии

3-й тур

Манчестер Сити – Арсенал
Дата проведения
28 августа, 14.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Смотрите матч «Ман Сити» – «Арсенал» в Okko

Астон Вилла – Брентфорд
Дата проведения
28 августа, 17.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика

 

 

Смотрите матч «Астон Вилла» – «Брентфорд» в Okko

Брайтон – Эвертон
Дата проведения
28 августа, 17.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

 

Смотрите матч «Брайтон» – «Эвертон» в Okko

Ньюкасл – Саутгемптон
Дата проведения
28 августа, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Смотрите матч «Ньюкасл» – «Саутгемптон» в Okko

Норвич – Лестер
Дата проведения
28 августа, 17.00, «Карроу Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Смотрите матч «Норвич» – «Лестер» в Okko

Вест Хэм – Кристал Пэлас
Дата проведения
28 августа, 17.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Смотрите матч «Вест Хэм» – «Кристал Пэлас» в Okko

Ливерпуль – Челси
Дата проведения
28 августа, 19.30, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика

 

Смотрите матч «Ливерпуль» – «Челси» в Okko

Тоттенхэм – Уотфорд
Дата проведения
29 августа, 16.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Смотрите матч «Тоттенхэм» – «Уотфорд» в Okko

Бернли – Лидс
Дата проведения
29 августа, 16.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

 

Смотрите матч «Бернли» – «Лидс» в Okko

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
29 августа, 18.30, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

Смотрите матч «Вулверхэмптон» – «МЮ» в Okko

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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