Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Челси», «Ман Сити» сыграет с «Арсеналом»

В 3-м туре АПЛ в субботу «Манчестер Сити» принимает «Арсенал», «Ливерпуль» – «Челси».
В воскресенье «Тоттенхэм» играет дома с «Уотфордом», «Манчестер Юнайтед» встречается на выезде с «Вулверхэмптоном».
3-й тур
- Дата проведения
- 28 августа, 14.30, «Этихад Стэдиум»
Смотрите матч «Ман Сити» – «Арсенал» в Okko
- Дата проведения
- 28 августа, 17.00, «Вилла Парк»
Смотрите матч «Астон Вилла» – «Брентфорд» в Okko
- Дата проведения
- 28 августа, 17.00, «Фалмер»
Смотрите матч «Брайтон» – «Эвертон» в Okko
- Дата проведения
- 28 августа, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
Смотрите матч «Ньюкасл» – «Саутгемптон» в Okko
- Дата проведения
- 28 августа, 17.00, «Карроу Роуд»
Смотрите матч «Норвич» – «Лестер» в Okko
- Дата проведения
- 28 августа, 17.00, «Олимпийский стадион»
Смотрите матч «Вест Хэм» – «Кристал Пэлас» в Okko
- Дата проведения
- 28 августа, 19.30, «Энфилд»
Смотрите матч «Ливерпуль» – «Челси» в Okko
- Дата проведения
- 29 августа, 16.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Смотрите матч «Тоттенхэм» – «Уотфорд» в Okko
- Дата проведения
- 29 августа, 16.00, «Терф Мур»
Смотрите матч «Бернли» – «Лидс» в Okko
- Дата проведения
- 29 августа, 18.30, «Молине Стэдиум»
Смотрите матч «Вулверхэмптон» – «МЮ» в Okko
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.