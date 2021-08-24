Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Челси», «Ман Сити» сыграет с «Арсеналом»

В 3-м туре АПЛ в субботу «Манчестер Сити» принимает «Арсенал», «Ливерпуль» – «Челси».

В воскресенье «Тоттенхэм» играет дома с «Уотфордом», «Манчестер Юнайтед» встречается на выезде с «Вулверхэмптоном».

Чемпионат Англии

3-й тур

Смотрите матч «Ман Сити» – «Арсенал» в Okko

Смотрите матч «Астон Вилла» – «Брентфорд» в Okko

Смотрите матч «Брайтон» – «Эвертон» в Okko

Смотрите матч «Ньюкасл» – «Саутгемптон» в Okko

Смотрите матч «Норвич» – «Лестер» в Okko

Смотрите матч «Вест Хэм» – «Кристал Пэлас» в Okko

Смотрите матч «Ливерпуль» – «Челси» в Okko

Смотрите матч «Тоттенхэм» – «Уотфорд» в Okko

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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