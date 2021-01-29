Чемпионат мира по летнему биатлону. Хойниш победила в спринте, Васильева – 4-я, Миронова – 13-я

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28 августа в Нове Место на чемпионате мира по летнему биатлону прошел женский спринт. Победу одержала Моника Хойниш из Польши. 

Чемпионат мира

Нове Место, Чехия

Спринт, женщины

1. Моника Хойниш (Польша) – 16.54,4 (1)

2. Маркета Давидова (Чехия) – 11,1 (0)

3. Полона Клеменчич (Словения) – 21,0 (0)

4. Маргарита Васильева (Россия) – 25,3 (1)

5. Юлия Джима (Украина) – 38,5 (1)

6. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.06,7 (1)

7. Наталья Гербулова (Россия) – 1.08,1 (2)

8. Паулина Фиалкова (Словакия) – 1.10,9 (2)...

10. Наталья Ушкина (Румыния) – 1.16,1 (1)...

12. Байба Бендика (Латвия) – 1.25,6 (3)

13. Светлана Миронова (Россия) – 1.27,6 (3)...

16. Тамара Дербушева (Россия) – 1.33,9 (2)...

23. Валерия Васнецова (Россия) – 1.45,1 (3)...

39. Ирина Казакевич (Россия) – 2.49,4 (7)

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