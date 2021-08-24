🆘 «Ювентус» без Роналду уступил дома «Эмполи» (0:1), игравшему в Серии Б в прошлом сезоне

Во 2-м туре Серии А дома проиграл (0:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол в матче на 21-й минуте забил .

Туринский клуб проводил первый матч после ухода нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

Тренер Массимилиано Аллегри, вернувшийся в «Юве», в двух первых турах не смог победить – в 1-м туре была ничья с «Удинезе» (2:2).

Отметим, что «Эмполи» в минувшем сезоне выступал в Серии Б.

Статистика Серии А

Таблица Серии А