🆘 «Ювентус» без Роналду уступил дома «Эмполи» (0:1), игравшему в Серии Б в прошлом сезоне

Теги Эмполи Ювентус серия А Италия Sports.ru Массимилиано Аллегри Леонардо Манкузо Футбол

Во 2-м туре Серии А «Ювентус» дома проиграл «Эмполи» (0:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол в матче на 21-й минуте забил Леонардо Манкузо.

Туринский клуб проводил первый матч после ухода нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

Тренер Массимилиано Аллегри, вернувшийся в «Юве», в двух первых турах не смог победить – в 1-м туре была ничья с «Удинезе» (2:2).

Отметим, что «Эмполи» в минувшем сезоне выступал в Серии Б.

Ювентус – Эмполи 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
28 августа, 21.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 21 Манкузо.
ЮвентусШченсны, Куадрадо (Де Шильо, 82), де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро, Маккенни (Мората, 46), Бентанкур (Локателли, 66), Данило, Рабьо (Бернардески, 55), Дибала, Кьеза (Кулусевски, 66).
ЭмполиВикарио, Стоянович, Исмайли, Луперто, Маркицца, Байрами (Штулац, 70), Хаас, Риччи, Бандинелли (Журковски, 80), Манкузо (Пинамонти, 73), Кутроне (Хендерсон, 80).
Предупреждения:
Стоянович (32), Кутроне (44), Исмайли (56), Бернардески (81), Данило (89).

Статистика Серии А

Таблица Серии А

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