🆘 «Ювентус» без Роналду уступил дома «Эмполи» (0:1), игравшему в Серии Б в прошлом сезоне

Во 2-м туре Серии А «Ювентус» дома проиграл «Эмполи» (0:1).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Единственный гол в матче на 21-й минуте забил Леонардо Манкузо.
Туринский клуб проводил первый матч после ухода нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».
Тренер Массимилиано Аллегри, вернувшийся в «Юве», в двух первых турах не смог победить – в 1-м туре была ничья с «Удинезе» (2:2).
Отметим, что «Эмполи» в минувшем сезоне выступал в Серии Б.
- Дата проведения
- 28 августа, 21.45, «Альянц Стэдиум»
- Гол:
- 0:1 – 21 Манкузо.
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Ювентус –
Шченсны, Куадрадо (Де Шильо, 82), де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро, Маккенни (Мората, 46), Бентанкур (Локателли, 66), Данило, Рабьо (Бернардески, 55), Дибала, Кьеза (Кулусевски, 66).
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Эмполи –
Викарио, Стоянович, Исмайли, Луперто, Маркицца, Байрами (Штулац, 70), Хаас, Риччи, Бандинелли (Журковски, 80), Манкузо (Пинамонти, 73), Кутроне (Хендерсон, 80).
- Предупреждения:
- Стоянович (32), Кутроне (44), Исмайли (56), Бернардески (81), Данило (89).