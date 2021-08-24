«Зениту» интересен форвард «Бенфики» Карлос Винисиус. Он лучший бомбардир португальской лиги-2019/20

рассматривает несколько кандидатур на замену нападающему , который может перейти в .

Ранее появилась информация, что 26-летний форвард согласовал условия личного контракта с французским клубом.

«Зенит» сперва намерен найти нового нападающего. В шорт-лист петербургского клуба были включены: (перешел из «Герты» в ), (сообщалось, что форвард не хочет переезжать в Россию), (с начала августа новости о возможном трансфере игрока не появлялись), а также из «Бенфики».

Бразилец прошлый сезон провел на правах аренды в . Он сыграл всего девять матчей в и забил один гол, всего в 22 играх за «шпор» во всех турнирах он забил 10 голов.

В сезоне-2019/20 в составе «Бенфики» Винисиус забил 18 голов в 32 матчах чемпионата Португалии и разделил звание лучшего бомбардира первенства с одноклубником и , который тогда представлял «Риу Аве».

Transfermarkt оценивает 26-летнего Карлоса Винисиуса в 18 миллионов евро.