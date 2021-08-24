«Спартак» подпишет 3-летний контракт с Кауфризом. Защитник «Сент-Труйдена» прошел медосмотр

подпишет контракт с новым защитником.

Московский клуб договорился с о переходе . 24-летний футболист успешно прошел медобследование в «Спартаке».

Планируется, что Кауфриз подпишет трехлетний контракт со и получит третий игровой номер. Но его могут не сразу включить в заявку клуба из-за отсутствия мест для легионеров.

Основная позиция Кауфриза – центральный защитник. Также он может сыграть в качестве правого защитника или опорного полузащитника.

В этом сезоне бельгиец провел 5 матчей в чемпионате Бельгии, в которых не отметился результативными действиями.

Подробную статистику Кауфриза можно изучить здесь.

Новый защитник «Спартака» от безысходности играл нападающим. Никого не напоминает?

