«Спартак» подпишет 3-летний контракт с Кауфризом. Защитник «Сент-Труйдена» прошел медосмотр

Теги Спартак премьер-лига Россия Сент-Труйден высшая лига Бельгия возможные трансферы Максимилиано Кауфриз Футбол

«Спартак» подпишет контракт с новым защитником.

Московский клуб договорился с «Сент-Труйденом» о переходе Максимилиано Кауфриза. 24-летний футболист успешно прошел медобследование в «Спартаке». 

Планируется, что Кауфриз подпишет трехлетний контракт со «Спартаком» и получит третий игровой номер. Но его могут не сразу включить в заявку клуба из-за отсутствия мест для легионеров.

Основная позиция Кауфриза – центральный защитник. Также он может сыграть в качестве правого защитника или опорного полузащитника.

В этом сезоне бельгиец провел 5 матчей в чемпионате Бельгии, в которых не отметился результативными действиями.

Подробную статистику Кауфриза можно изучить здесь

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