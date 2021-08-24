«Спартак» подпишет 3-летний контракт с Кауфризом. Защитник «Сент-Труйдена» прошел медосмотр

«Спартак» подпишет контракт с новым защитником.
Московский клуб договорился с «Сент-Труйденом» о переходе Максимилиано Кауфриза. 24-летний футболист успешно прошел медобследование в «Спартаке».
Планируется, что Кауфриз подпишет трехлетний контракт со «Спартаком» и получит третий игровой номер. Но его могут не сразу включить в заявку клуба из-за отсутствия мест для легионеров.
Основная позиция Кауфриза – центральный защитник. Также он может сыграть в качестве правого защитника или опорного полузащитника.
В этом сезоне бельгиец провел 5 матчей в чемпионате Бельгии, в которых не отметился результативными действиями.
Подробную статистику Кауфриза можно изучить здесь.
Новый защитник «Спартака» от безысходности играл нападающим. Никого не напоминает?