Судья удалил Джеймса за руку на линии ворот после ВАР в игре с «Ливерпулем». Пенальти в ворота «Челси» реализовал Салах

Защитник «Челси» Рис Джеймс удален с поля в матче 3-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:1, перерыв).
В добавленное к первому тайму время англичанин на линии ворот заблокировал удар Садьо Мане с близкого расстояния после подачи с углового.
Арбитр Энтони Тэйлор обратился к ВАР из-за подозрения, что мяч в этом эпизоде, отскочив от ноги Джеймса, попал ему в руку.
Рефери сам посмотрел повтор и в итоге назначил пенальти, а защитнику «Челси» показал красную карточку. Для Джеймса это первое удаление в клубной карьере.
11-метровый реализовал вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах, сравнявший счет.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Челси».
Фото: кадры из трансляции