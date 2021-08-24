Судья удалил Джеймса за руку на линии ворот после ВАР в игре с «Ливерпулем». Пенальти в ворота «Челси» реализовал Салах

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Защитник «Челси» Рис Джеймс удален с поля в матче 3-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:1, перерыв).

В добавленное к первому тайму время англичанин на линии ворот заблокировал удар Садьо Мане с близкого расстояния после подачи с углового.

Арбитр Энтони Тэйлор обратился к ВАР из-за подозрения, что мяч в этом эпизоде, отскочив от ноги Джеймса, попал ему в руку.

Рефери сам посмотрел повтор и в итоге назначил пенальти, а защитнику «Челси» показал красную карточку. Для Джеймса это первое удаление в клубной карьере.

11-метровый реализовал вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах, сравнявший счет.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Челси».

Фото: кадры из трансляции

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