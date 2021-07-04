Защитник «Сити» Менди, обвиняемый в изнасиловании, арестован до 10 сентября

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Защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди заключили под стражу после того, как он в пятницу предстал перед судом по обвинению в изнасиловании и сексуальном насилии.

27-летнему футболисту были предъявлены обвинения в связи с четырьмя эпизодами изнасилования и одним эпизодом насилия на почве секса в отношении трех заявителей в возрасте старше 16 лет за период с октября 2020 года по август 2021 года.

Следующее заседание суда по делу состоится 10 сентября. До этого времени француз останется под стражей.

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