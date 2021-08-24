«Рубин» за 6 млн евро купил вингера «Мидтьюлланда» Дрейера. Контракт – на 5 лет

Полузащитник подписал контракт с .

Соглашение с 23-летним датчанином рассчитано на пять лет.

Казанцы заплатят за игрока 6 миллионов евро в течение трех лет, сообщает «Спорт-Экспресс».

Дрейер выступал на молодежном Евро-2021 и забил в матче группового этапа против сборной России (3:0).

Со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.