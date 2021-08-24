«Рубин» за 6 млн евро купил вингера «Мидтьюлланда» Дрейера. Контракт – на 5 лет

Полузащитник «Мидтьюлланда» Андерс Дрейер подписал контракт с «Рубином».
Соглашение с 23-летним датчанином рассчитано на пять лет.
Казанцы заплатят за игрока 6 миллионов евро в течение трех лет, сообщает «Спорт-Экспресс».
Дрейер выступал на молодежном Евро-2021 и забил в матче группового этапа против сборной России (3:0).
Со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.
Андерс Дрейер – игрок «Рубина»— «Рубин» Казань (@fcrk) August 28, 2021
Контракт с 23-летним датским полузащитником рассчитан на пять лет ✍🏻
🔙 Ранее он играл за «Эсбьерг», «Брайтон», «Сент-Миррен», «Херенвен» и «Мидтьюлланн», а также за юношеские и молодежную сборные Дании.
Добро пожаловать! ❤️💚 pic.twitter.com/JZnhjc2f7P