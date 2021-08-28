«Каролина» сделала оффер-шит «Монреалю» по Котканиеми, ответив на случай с Ахо. Зарплата – 6,1 млн долларов в год, подписной бонус – 20 долларов

хочет заполучить нападающего .

«Харрикейнс» сделали оффер-шит 21-летнему форварду канадского клуба, который является ограниченно свободным агентом.

Финскому хоккеисту предложили однолетний контракт с зарплатой 6,1 миллиона долларов. Сумма подписного бонуса – 20 долларов.

Если «Канадиенс» не повторят предложение «Каролины» в течение семи дней, то получат три драфт-пика – первый, второй, третий раунды-2022.

Напомним, что в 2019 году «Монреаль» сделал оффер-шит нападающему «Каролины» . Клуб предложил игроку 5-летний контракт с зарплатой 8,454 миллиона долларов в год. «Ураганы» повторили предложение и сохранили финна в команде.

Оффер-шит – предложение ограниченно свободному агенту от другого клуба. Если игрок его примет, у текущего клуба есть возможность повторить предложение и оставить игрока у себя.

В прошедшем сезоне Котканиеми набрал 20 (5+15) очков в 56 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф на его счету 8 (5+3) баллов в 19 играх.