Роналду с 480 000 фунтов в неделю будет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ. Зарплата Лукаку – 450 тысяч

Стало известно, какая зарплата будет у форварда в .

36-летний португалец будет получать 480 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в АПЛ.

В топ-3 по зарплате в Премьер-лиге также входят новичок (450 тысяч фунтов в неделю с бонусами) и Кевин де Брюйне из (385 тысяч).

При этом Роналду будет зарабатывать значительно меньше, чем Лионель Месси и Неймар в «ПСЖ». Daily Mail утверждает, что аргентинец получает миллион фунтов в неделю, а бразилец – 600 тысяч.

Роналду теперь зарабатывает больше всех в АПЛ. Но сильно меньше, чем Месси и Неймар 💰

