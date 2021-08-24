Роналду с 480 000 фунтов в неделю будет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ. Зарплата Лукаку – 450 тысяч

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Стало известно, какая зарплата будет у форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

36-летний португалец будет получать 480 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в АПЛ.

В топ-3 по зарплате в Премьер-лиге также входят новичок «Челси» Ромелу Лукаку (450 тысяч фунтов в неделю с бонусами) и Кевин де Брюйне из «Ман Сити» (385 тысяч).

При этом Роналду будет зарабатывать значительно меньше, чем Лионель Месси и Неймар в «ПСЖ». Daily Mail утверждает, что аргентинец получает миллион фунтов в неделю, а бразилец – 600 тысяч.

Роналду теперь зарабатывает больше всех в АПЛ. Но сильно меньше, чем Месси и Неймар 💰
 

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