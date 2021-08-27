Гран-при Бельгии-2021. Квалификация. Ферстапен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Мазепин – 20-й

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На автодроме «Спа-Франкоршам» прошла квалификация к Гран-при Бельгии-2021.

Старт был отложен на 12 минут из-за дождя в Спа – и сессия в целом прошла под дождем. В начале третьего сегмента квалификация была остановлена красными флагами после аварии Ландо Норриса. После чего возобновилась. Поул в итоге завоевал Макс Ферстаппен, а Джорджу Расселлу сенсационно удалось финишировать вторым. Льюис Хэмилтон остался лишь третьим.

Следить за ходом сессии можно было на странице нашего онлайна:

«Ф-1» вернулась после долгого перерыва: олдскульную трассу поливает дождь, «Ред Булл» и «Мерседес» сражаются за поул

Спа-Франкоршам, Спа
28 августа 2021 года
Квалификация
Топ-10
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.59,765
2. Джордж Расселл («Уильямс») +0,321
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,334
4. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,099
5. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,170
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,399
7. Серхио Перес («Ред Булл») +2,347
8. Валттери Боттас («Мерседес») +2,737
9. Эстебан Окон («Альпин») +3,748
10. Ландо Норрис («Макларен») – не показал времени
 
Выбыли после второго сегмента:
 
11. Шарль Леклер («Феррари»)
12. Николас Латифи («Уильямс»)
13. Карлос Сайнс («Феррари»)
14. Фернандо Алонсо («Альпин»)
15. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
 
Выбыли после первого сегмента:
 
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
17. Юки Цунода («Альфа Таури»)
18. Мик Шумахер («Хаас»)
19. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
20. Никита Мазепин («Хаас»)
 

Результаты трех сегментов

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