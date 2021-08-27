Гран-при Бельгии-2021. Квалификация. Ферстапен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Мазепин – 20-й

На автодроме «Спа-Франкоршам» прошла квалификация к Гран-при Бельгии-2021.

Старт был отложен на 12 минут из-за дождя в Спа – и сессия в целом прошла под дождем. В начале третьего сегмента квалификация была остановлена красными флагами после аварии Ландо Норриса. После чего возобновилась. Поул в итоге завоевал Макс Ферстаппен, а Джорджу Расселлу сенсационно удалось финишировать вторым. Льюис Хэмилтон остался лишь третьим.

Следить за ходом сессии можно было на странице нашего онлайна:

«Ф-1» вернулась после долгого перерыва: олдскульную трассу поливает дождь, «Ред Булл» и «Мерседес» сражаются за поул

Спа-Франкоршам, Спа

28 августа 2021 года

Квалификация

Топ-10

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.59,765

2. Джордж Расселл («Уильямс») +0,321

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,334

4. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,099

5. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,170

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,399

7. Серхио Перес («Ред Булл») +2,347

8. Валттери Боттас («Мерседес») +2,737

9. Эстебан Окон («Альпин») +3,748

10. Ландо Норрис («Макларен») – не показал времени

Выбыли после второго сегмента:

11. Шарль Леклер («Феррари»)

12. Николас Латифи («Уильямс»)

13. Карлос Сайнс («Феррари»)

14. Фернандо Алонсо («Альпин»)

15. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

17. Юки Цунода («Альфа Таури»)

18. Мик Шумахер («Хаас»)

19. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

20. Никита Мазепин («Хаас»)

Результаты трех сегментов

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