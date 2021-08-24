Кейн остается в «Тоттенхэме», «Шахтер» выбил «Монако» из ЛЧ, Серена снялась с US Open, ЭСК одобрил судейство Карасева, Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ» и другие новости

1. Нападающий сборной Англии Харри Кейн объявил, что не уйдет из «Тоттенхэма» этим летом.

2. Завершилась квалификация Лиги чемпионов. «Шахтер» благодаря автоголу на 114-й минуте прошел «Монако», а «Шериф» стал первым молдавским клубом, пробившимся в групповую стадию турнира. Таким образом, стали известны все участники группового раунда, «Зенит» будет в 3-й корзине.

А Россия тем временем опустилась на 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Ее обогнала Австрия.

3. ЭСК РФС признала верными все решения арбитра Сергея Карасева в матче «Локо» – «Зенит».

4. КХЛ подписала контракты на показ матчей с двумя вещателями из США.

5. Женская сборная России по биатлону вернула максимальную квоту на Кубке мира – 6 спортсменок. Результаты пересчитали из-за пандемии.

6. Серена Уильямс снялась с US Open из-за травмы бедра, полученной на «Уимблдоне».

7. Продолжается история с возможным переходом Килиана Мбаппе в «Реал». Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо подтвердил желание форварда покинуть команду. Парижане хотят за игрока от 200 до 220 млн евро и недовольны поведением «Реала».

8. Стали известны требования Мино Райолы по возможному трансферу Эрлинга Холанда в другой клуб: зарплата 50 млн евро в год, комиссионные агента – 40 млн.

9. Женская сборная России по волейболу на тай-брейке уступила Сербии в матче группового этапа чемпионата Европы.

10. Платежка СКА составляет 847 млн рублей. Зарплата Юханссона – 65 млн в год, Бурдасова и Кузьменко – 50 млн .

11. Сборная России по хоккею уступила команде Финляндии (0:4) в последнем матче группового этапа женского ЧМ-2021 и заняла 4-е место в группе. Россиянки проиграли с общим счетом 1:15 Финляндии, США и Канаде, но выступят в четвертьфинале.

12. Защитник Самюэль Умтити хочет остаться в «Барсе» до конца контракта. В клубе в ярости от его поведения.

13. На летней Паралимпиаде-2020 в Токио в среду у сборной России три золотые, серебряная и две бронзовые медали в плавании.

14. Трансферные новости. «Атлетико» купил вингера «Герты» Кунью за 26 млн евро. «Арсенал» отдал Торрейру «Фиорентине» в аренду с правом выкупа за 15 млн евро. «Милан» арендовал форварда «Монако» Пеллегри с правом выкупа за 6+1 млн евро. «Севилья» подписала Дилэйни из «Боруссии» Дортмунд. Контракт – на 4 года. «Крылья» подписали защитника Бейла из «Эммена».

«Ман Сити» не отказался от идеи подписать Роналду и, пишут, уже предложил ему контракт до 2023 года. «Реал» обещал «Барсе» не подписывать Мориба. Отношения клубов улучшились из-за Суперлиги. «Краснодар» предложил 8 млн евро за защитника «Галатасарая» Маркао.

15. На Netflix вышел трейлер документального фильма о семикратном чемпионе «Формулы-1» Михаэле Шумахере.

16. Дочери Федуна и Ротенберга, бывшие жены Абрамовича и Рыболовлева – в рейтинге 25 богатейших женщин России от Forbes.

Цитаты дня.

Семин об отмене лимита: «У молодых россиян не будет шансов, они потеряют места в составах клубов топ-6. Кому они за границей нужны?»

Тина Канделаки: «Паралимпиаду показывает один «Матч ТВ». Футбол, хоккей, рейтинги интересны, а герои своей страны неинтересны. Это тот спорт, до которого есть дело только нам?»

Знарок о критике победы на ОИ-2018: «А когда у нас было настоящее золото? Раньше игроков НХЛ тоже не было. Не надо ерунду говорить»

Александр Жулин: «BLM, трансгендеры и коронавирус – это звенья одной цепи. Мир сходит с ума и куда-то катится»

Футболистка «ПСЖ» Надим об Афганистане: «Талибы убили отца. Когда не знаешь, умрешь или еще будешь страдать – это худшее в жизни беженцев»

Депутат Сватковский: «Госфинансирование команд считаю нормальным. Футбольные, хоккейные и другие проекты – социальное дело»

«Заканчивайте сезон с гольфистом или свяжитесь с нами, если согласны с ценой». Брат владельца «ПСЖ» о предложении «Реала» по Мбаппе