Капитан «Вулвс» Коуди про ЛГБТ: «Готов помочь любому игроку, желающему сделать каминг-аут. Надеюсь, скоро футболисты смогут открыться»

Капитан и защитник сборной Англии Конор Коуди получил награду за поддержку представителей ЛГБТ-сообщества.

«Я уже говорил об этом, но повторюсь. Я всегда готов помочь любому футболисту, которому нужна поддержка профессионального игрока и союзника, если он хочет пойти на следующий шаг и сделать каминг-аут.

Я хочу подчеркнуть, что любой человек, вне зависимости от его пола и сексуальной ориентации, имеет право быть собой. Это не зависит от того, по какому жизненному пути идет человек.

Надеюсь, скоро настанет день, когда футболист почувствует достаточную поддержку, чтобы открыться и быть собой на футбольном поле. Но до тех пор мы все должны много работать», – сказал Коуди по случаю получения награды.