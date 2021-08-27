СКА обменял Хафизуллина в «Салават» на Михаила Воробьева

СКА и «Салават Юлаев» совершили обмен.

В Уфу отправляется защитник . Взамен клуб из Санкт-Петербурга получил форварда Михаила Воробьева.

Хафизуллин перешел в из «Витязя» по ходу сезона-2013/14. Вместе с клубом он выиграл два Кубка Гагарина и стал чемпионом России. Он является рекордсменом среди защитников СКА по числу матчей (396) и передач (86).

В минувшем сезоне 32-летний игрок провел 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 6 (1+5) баллов при показателе полезности «+11». В плей-офф на его счету 2 передачи в 16 играх.

В активе 24-летнего Воробьева 13 (5+8) очков в 33 матчах минувшего регулярного чемпионата.