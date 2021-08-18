Директор «Самбо-70»: «Меня передергивает, когда слышу слово «трансгендер» в контексте фигурного катания. Нужно остановиться – это путь в никуда»

Директор Центра спорта и образования поделился мнением о трансгендерной политике Международного союза конькобежцев (ISU).

«Честное слово, меня передергивает, когда я слышу слово «трансгендер» в контексте фигурного катания. Не поддерживаю политику ISU в этом вопросе. Считаю, что все должны быть на своих местах. Я за четкую работы природы: мужчины соревнуются с мужчинами, а женщины – с женщинами. Другого просто не может быть.

Надо контролировать спорт и оставлять все на своих местах. Я работаю с детьми, и не дай бог у меня начнется вся эта катавасия. Даже боюсь представить, просто ужас какой-то. Издеваться над эстетическим видом спорта нельзя.

Признаюсь, лет 30 назад я был категорически против того, чтобы девушки занимались самбо и дзюдо. Это так дико смотрелось. Но сейчас женские единоборства ни у кого не вызывают удивления, и это можно понять – тут история про равенство и справедливость.

В случае с трансгендерами ситуация совершенно другая: ни о каком равенстве и речи быть не может. Нужно остановиться, потому что это путь в никуда. Нам следует сохранять природное равновесие. Смотреть на мужчин в женском катании будет тошнотворно», – сказал Лайшев.

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