Фабио Капелло: «Роналду сделал выводы о нынешнем «Юве», думаю. Клуб не готов бороться на международном уровне»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ювентус премьер-лига Англия Фабио Капелло серия А Италия Футбол

Бывший главный тренер «Реала» и «Ювентуса» Фабио Капелло высказался о переходе Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, он сделал выводы о нынешнем «Ювентусе». Мне кажется, он видит, что сегодня «Юве» не обладает силой, чтобы бороться на международном уровне. У «Ювентуса» в Лиге чемпионов было три года неудач. Вероятно, поэтому он и решил уйти.

Я всегда уважал чемпионов. По моему мнению, великие чемпионы помогают команде побеждать, но в то же время один игрок без прекрасного оркестра за спиной не может постоянно делать результат», – сказал Капелло.

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