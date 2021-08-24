Азмун согласовал контракт с «Лионом». «Зенит» продаст форварда, если найдет замену (L’Equipe)

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Форвард Сердар Азмун может покинуть «Зенит».

По информации L’Equipe, иранец хочет перейти в «Лион» и уже согласовал с ним условия личного контракта.

Отмечается, что ему несколько раз звонил главный тренер французской команды Петер Бос, который хотел подписать Азмуна еще во время работы в «Байере».

Контракт с нападающим будет рассчитан, предположительно, на пять лет.

Теперь «Лион» пытается договориться с «Зенитом». Питерский клуб изначально хотел получить 25 млн евро, однако стороны, как ожидается, сойдутся на 15 млн евро, не считая бонусов.

При этом «Зенит» сперва намерен найти форварду замену, и если ему это удастся за выходные, то медосмотр Азмуна может быть проведен уже в понедельник.

Со статистикой выступлений игрока можно ознакомиться здесь.

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