После перехода Роналду на инстаграм «МЮ» подписались более 2,5 млн человек

Возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» серьезно отразилось на количестве подписчиков у клубного аккаунта в инстаграме.
До официального объявления о трансфере у инстаграма «Юнайтед» было 42,7 млн подписчиков. На момент публикации новости у аккаунта клуба 45,2 млн подписчиков, их количество продолжает расти.
Роналду никогда не исключал, что может вернуться в «МЮ». И постоянно признавался в любви к «Юнайтед»
Покупка Роналду просто взорвала инстаграм «МЮ» 📲✨— Sports.ru (@sportsru) August 28, 2021
Великое возвращение! 🙏🏻 pic.twitter.com/IHvNvOxBt3