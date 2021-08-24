После перехода Роналду на инстаграм «МЮ» подписались более 2,5 млн человек

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия болельщики соцсети Футбол

Возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» серьезно отразилось на количестве подписчиков у клубного аккаунта в инстаграме.

До официального объявления о трансфере у инстаграма «Юнайтед» было 42,7 млн подписчиков. На момент публикации новости у аккаунта клуба 45,2 млн подписчиков, их количество продолжает расти.

Роналду никогда не исключал, что может вернуться в «МЮ». И постоянно признавался в любви к «Юнайтед»

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