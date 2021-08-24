Победа «Зенита» над ЦСКА, провал «Спартака», жеребьевка ЛЧ, грядущие трансферы Мбаппе и Роналду, контракт Свечникова на 62 млн долларов и другие новости

1. В 6-м туре РПЛ «Зенит» обыграл ЦСКА (1:0) благодаря голу Азмуна с паса Дзюбы на 82-й минуте, а вот «Спартак» уступил «Сочи» (1:2), забив первым на 60-й. У «Зенита», таким образом, 4 победы подряд над ЦСКА и 15-матчевая беспроигрышная серия в чемпионате. А вот у «Спартака» 5 поражений (и всего 5 голов!) в 8 матчах при Витории и 3 проигранных матча в 6 турах РПЛ.

«Крылья Советов» победили «Уфу» (2:1), играя вдесятером с 60-й минуты. «Ахмат» в добавленное время вырвал победу над «Арсеналом» (2:1), причем без скандала не обошлось: хавбек грозненского клуба Бериша начал голевую атаку, перехватив специально выбитый в аут мяч.

2. Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, группы очень крутые! «Зенит» сыграет с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме» в квартете H. В группе E «Барселона» и «Бавария» проверят на прочность «Бенфику» и киевское «Динамо». «Реал», «Интер», «Шахтер» и «Шериф» попали в группу D. В группе В тоже будет жарко: там «Атлетико», «Ливерпуль», «Милан» и «Порту». «Манчестер Сити» встретится с «ПСЖ», «РБ Лейпциг» и «Брюгге» в группе A.

3. Жоржиньо из «Челси» признан лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА. Тухель – лучший тренер сезона-2020/21, он опередил Гвардиолу и Манчини. Эдуар Менди признан лучшим вратарем прошлой ЛЧ, Рубен Диаш – лучшим защитником, Нголо Канте – лучшим хавбеком, а лучшим нападающим назвали Эрлинга Холанда.

4. Трансфер Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал» почти согласован. В пятницу сделку могут подтвердить официально. Мбаппе уже сообщил игрокам «ПСЖ», что уходит в «Реал», и попрощался с ними, а Бензема намекнул на переход партнера по сборной Франции фотографией с Роналдо и Ромарио. Трансфер, видимо, обойдется мадридцам в 170+10 млн евро.

5. Переход Криштиану Роналду в «Манчестер Сити» также близок. Форвард сомневался в трансфере в «Сити» из-за игры за «МЮ», но Мендеш убедил клиента. Роналду уже уведомил руководство «Юве» о намерении уйти и забрал вещи из шкафчика на базе клуба. Пишут, что с Гвардиолой португалец также пообщался.

6. Российский форвард Андрей Свечников подписал 8-летний контракт с «Каролиной». Зарплата – 7,75 млн долларов в год.

7. Россия победила Испанию на ЧМ-2021 по пляжному футболу и вышла в полуфинал, где сыграет со Швейцарией.

8. Защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди обвиняют в четырех эпизодах изнасилования. Клуб отстранил игрока на время разбирательства.

9. В Нью-Йорке прошла жеребьевка мужского US Open. В первом круге Медведев сыграет с Гаске, Циципас – с Марреем, Карацев попал в четверть Джоковича.

10. Сборная Беларуси по хоккею сенсационно проиграла Польше (0:1) в квалификации ОИ-2022. Вратарь Мюррей отразил 44 броска. Белорусы впервые в истории потерпели поражение в матче с польской командой.

11. На летней Паралимпиаде-2020 в Токио Михаил Асташов, зимой 2020-го работавший в «Яндекс.Еде», взял золото на велотреке. Андрей Калина победил в плавании на 100 м брассом, Александр Кузюков – в фехтовании на шпаге. В медальном зачете лидирует Китай, Россия с шестью золотыми наградами – 3-я.

12. Украинские фигуристы, вероятно, не выступят на этапе Гран-при среди юниоров в Красноярске: «Есть много причин не ехать в Россию».

13. Клубы из Армении и Эстонии впервые вышли в групповой раунд еврокубка. «Алашкерт» и «Флора» сыграют в Лиге конференций. Аналогичным достижением может похвастаться «Линкольн» из Гибралтара.

Также стали известны все участники групповой стадии Лиги Европы. «Монако», «Наполи», «Лион» – в первой корзине, «Лестер» – во второй.

14. Фернандо Алонсо продлил контракт с «Альпин» на 2022 год.

15. Трансферные новости. «Интер» арендовал хавбека «Лацио» Корреа с обязательством выкупа. «Нижний Новгород» подписал защитника сборной Узбекистана Йолдошева, а «Сочи» – лучшего бомбардира «Белененсеша» Кассьерру.

Хавбек «Барсы» Мориба перейдет в «Тоттенхэм», контракт подпишут до 2025 года. Сульшеру нужен Райс, но «МЮ» не сможет купить его сейчас без продаж. «Спартак» снова попробует купить Манафу. В июле «Порту» не продал правого защитника за 7 млн евро. «Краснодар» может арендовать за 200 тысяч евро форварда «Гремио» Рикардиньо с правом выкупа. «Лион» не предложит за Азмуна более 15 млн евро.

16. «Газпром-Медиа» создаст информагентство «Матч+», радиостанцию и пресс-центр.

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