Россия обыграла США на ЧМ по пляжному футболу, Лунев вызван в сборную, Рублев и Медведев в 1/4 финала «Мастерса» и другие новости утра

1. Россия обыграла США (5:4) в дополнительное время в 1-м туре чемпионата мира по пляжному футболу в Москве.

2. Вратарь «Байера» Андрей Лунев приглашен в сборную России для подготовки к сентябрьским матчам. Объясняет тренер Виталий Кафанов: «Он будет одним из пяти, а не пятым. В списке было 7 вратарей».

3. Международная федерация гимнастики (FIG), возглавляемая россиянкой Натальей Кузьминой, заявила: «Нарушений в судействе художественной гимнастики на Олимпиаде-2020 не выявлено». Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова продолжит бороться за Дину Аверину: «Не остановимся, подадим протест. У нас есть доказательная база по тому, что на Играх были огромные нарушения».

4. Де Брюйне, Канте и Жоржиньо претендуют на приз лучшему игроку сезона от УЕФА. Тухель, Гвардиола и Манчини претендуют на награду лучшему тренеру сезона.

5. Трансферы. «Спартак» отдал Урунова в аренду «Уфе» с правом выкупа, который может стать обязательным. Московский клуб хочет заработать 5 млн евро на трансфере Жиго в «Торино». «Локо» почти договорился с «Каном» о трансфере Бека-Бека за 7 млн евро. «Краснодар» отказался отдать Шапи в аренду «Коньяспору».

«МЮ» готов платить Погба 400 тысяч фунтов в неделю, игрок оценивает варианты. Эмир Катара решит, сможет ли Мбаппе уйти из «ПСЖ» этим летом, форвард хочет в «Реал». Левандовски открыт для ухода из «Баварии», но мюнхенцы не продадут поляка сейчас ни при каких обстоятельствах. «Лацио» объявил о переходе Педро из «Ромы». Бернарду Силва хочет играть в Ла Лиге, «Барса» предлагала обмен, «Ман Сити» устроит только продажа. Эдегор подпишет контракт с «Арсеналом» до 2026 года.

6. Рублев и Медведев вышли в 1/4 финала на «Мастерсе» в Цинциннати.

7. Карате, софтбол и бейсбол исключены из программы Олимпийских игр-2024 в Париже, брейк-данс – включен.

8. «Газпром нефтехим Салават» станет спонсором «Уфы». Есть такие данные.

9. Во 2-м туре Кубка чемпионов КХЛ «Салават» победил СКА, «Ак Барс» обыграл «Магнитку».

10. Экспертно-судейская комиссия РФС постановила, что ВАР ошибочно вмешался в эпизоде с незасчитанным голом «Краснодара» со штрафного «Зениту». При этом гол был забит с нарушением правил, но протоколом ВАР не предусмотрено вмешательство в этом случае.

11. «Матч ТВ» не хочет платить за показ Единой лиги ВТБ. Турнир может пропасть из сетки федерального вещания канала.

12. Экс-игрок юношеской сборной Афганистана погиб, упав с самолета ВВС США. Он пытался покинуть страну.

13. В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций «Рома» на выезде переиграла «Трабзонспор» (2:1) благодаря голу Шомуродова в дебютной для него игре, а «Тоттенхэм» уступил «Пасуш де Феррейра» (0:1). В Лиге Европы тоже были сыграны первые матчи этой стадии отбора.

14. Мазепин – худший пилот первой половины сезона «Формулы-1» по версии The Race, Ферстаппен – лучший, Хэмилтон – 3-й.

15. Клопп и лидер ЛГБТ-фанатов «Ливерпуля» обсудили недопустимость гомофобных кричалок после оскорблений в адрес хавбека «Норвича» Гилмора. Юрген говорит: «Ливерпулю» такая песня не нужна. Если она отражает ваше мнение, вы идиот».

16. «Ювентус» показал 3-ю форму – она желтая с синими и белыми вставками. А третья форма «Венеции» вдохновлена Венецианской лагуной. «Наполи» представил новую форму от Джорджо Армани. «Барселона» не хочет отдавать никому 10-й номер Месси в этом сезоне.

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