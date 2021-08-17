«Газпром нефтехим Салават» станет спонсором «Уфы» (Eurostavka)

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Новым спонсором «Уфы» станет «Газпром нефтехим Салават», сообщает Eurostavka.

Российская нефтехимическая компания владеет одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки, который расположен в Республике Башкортостан, в городе Салават.

Доля «Газпром переработка» в уставном капитале «Газпром нефтехим Салават» составляет 99,9%. Единственный участник компании «Газпром переработка» – ПАО «Газпром».

«Пока нам трудно что-либо сказать об этой информации. До нас такие решения, которые принимает высшее руководство предприятия, еще не доносили», – заявили в пресс-службе «Газпром нефтехим Салават».

Ранее стало известно, что у «Уфы» появится спонсор из нефтяной отрасли, который пополнит бюджет клуба примерно на 1 млрд рублей.

Напомним, «Газпром» спонсирует «Зенит», «Шальке», «Црвену Звезду» и «Аустрию». Также компания финансирует «Томь» («Газпромнефть») и «Оренбург» («Газпром добыча Оренбург») и является официальным партнером Лиги чемпионов УЕФА.

В 5-м туре РПЛ, 21 августа, «Уфа» примет «Зенит».

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