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  • УЕФА не пустил «Кристал Пэлас» в ЛЕ из-за «Лиона» – у них был один владелец до июня. Английский клуб выступит в Лиге конференций
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УЕФА не пустил «Кристал Пэлас» в ЛЕ из-за «Лиона» – у них был один владелец до июня. Английский клуб выступит в Лиге конференций

«Кристал Пэлас» не сыграет в Лиге Европы.

Об этом сообщили в УЕФА. 

«Кристал Пэлас» получил право на участие в Лиге Европы благодаря победе в Кубке Англии, однако основной акционер клуба Джон Текстор владеет контрольным пакетом акций «Лиона», который также квалифицировался на турнир и ранее смог остаться в Лиге 1.

Регламент УЕФА запрещает клубам с одним владельцем выступать в одном и том же турнире, в связи с чем Текстор был вынужден продать свои 43% акций «Кристал Пэлас» владельцу «Нью-Йорк Джетс» Вуди Джонсону за 190 миллионов фунтов.

Однако в конечном счете в УЕФА после расследования решили не допускать «Пэлас» к розыгрышу Лиги Европы, поскольку по состоянию на 1 марта владелец еще не сменился. При этом команде разрешено принять участие в Лиге конференций.

Сообщалось, что если УЕФА примет решение об исключении «Пэлас» из Лиги Европы, то освободившееся место, вероятно, займет «Ноттингем Форест», который изначально вышел в Лигу конференций.

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Опубликовано: Sports
Источник: сайт УЕФА
logoКристал Пэлас
logoпремьер-лига Англия
logoУЕФА
Джон Текстор
logoЛион
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logoЛига Европы УЕФА
logoЛига конференций УЕФА
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