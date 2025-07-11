УЕФА не пустил «Кристал Пэлас» в ЛЕ из-за «Лиона» – у них был один владелец до июня. Английский клуб выступит в Лиге конференций
Об этом сообщили в УЕФА.
«Кристал Пэлас» получил право на участие в Лиге Европы благодаря победе в Кубке Англии, однако основной акционер клуба Джон Текстор владеет контрольным пакетом акций «Лиона», который также квалифицировался на турнир и ранее смог остаться в Лиге 1.
Регламент УЕФА запрещает клубам с одним владельцем выступать в одном и том же турнире, в связи с чем Текстор был вынужден продать свои 43% акций «Кристал Пэлас» владельцу «Нью-Йорк Джетс» Вуди Джонсону за 190 миллионов фунтов.
Однако в конечном счете в УЕФА после расследования решили не допускать «Пэлас» к розыгрышу Лиги Европы, поскольку по состоянию на 1 марта владелец еще не сменился. При этом команде разрешено принять участие в Лиге конференций.
Сообщалось, что если УЕФА примет решение об исключении «Пэлас» из Лиги Европы, то освободившееся место, вероятно, займет «Ноттингем Форест», который изначально вышел в Лигу конференций.