Тухель, Гвардиола и Манчини претендуют на награду лучшему тренеру сезона от УЕФА

Теги Роберто Манчини Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Италии по футболу УЕФА рейтинги Пеп Гвардиола Евро-2020 Томас Тухель Футбол

УЕФА объявил тройку претендентов на приз лучшему тренеру сезона-2020/21.

На награду номинированы Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Роберто Манчини (сборная Италии) и Томас Тухель («Челси»).

Манчини привел сборную Италии к победе на Евро-2020, «Челси» во главе с Тухелем выиграл Лигу чемпионов, Гвардиола впервые в истории вывел «Ман Сити» в финал ЛЧ, а также стал победителем чемпионата АПЛ и Кубка лиги.

Имена лучшего тренера, лучшего футболиста, лучшей футболистки, а также обладателей индивидуальных наград по позициям в Лиге чемпионов объявят на жеребьевке группового этапа 26 августа в Стамбуле.

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