Тухель, Гвардиола и Манчини претендуют на награду лучшему тренеру сезона от УЕФА

УЕФА объявил тройку претендентов на приз лучшему тренеру сезона-2020/21.

На награду номинированы («Манчестер Сити»), Роберто Манчини (сборная Италии) и Томас Тухель («Челси»).

Манчини привел сборную Италии к победе на , во главе с Тухелем выиграл Лигу чемпионов, Гвардиола впервые в истории вывел в финал ЛЧ, а также стал победителем чемпионата и Кубка лиги.

Имена лучшего тренера, лучшего футболиста, лучшей футболистки, а также обладателей индивидуальных наград по позициям в Лиге чемпионов объявят на жеребьевке группового этапа 26 августа в Стамбуле.