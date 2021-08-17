Тухель, Гвардиола и Манчини претендуют на награду лучшему тренеру сезона от УЕФА

УЕФА объявил тройку претендентов на приз лучшему тренеру сезона-2020/21.
На награду номинированы Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Роберто Манчини (сборная Италии) и Томас Тухель («Челси»).
Манчини привел сборную Италии к победе на Евро-2020, «Челси» во главе с Тухелем выиграл Лигу чемпионов, Гвардиола впервые в истории вывел «Ман Сити» в финал ЛЧ, а также стал победителем чемпионата АПЛ и Кубка лиги.
Имена лучшего тренера, лучшего футболиста, лучшей футболистки, а также обладателей индивидуальных наград по позициям в Лиге чемпионов объявят на жеребьевке группового этапа 26 августа в Стамбуле.