«МЮ» готов платить Погба 400 тысяч фунтов в неделю. Игрок оценивает варианты

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Будущее полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба остается неопределенным.

По данным The Athletic, во второй половине сезона-2020/21 французу предложили новый контракт с повышением зарплаты.

Его оклад составлял 290 тысяч в неделю и должен был вырасти до 400 тысяч фунтов по новому контракту до 2025 года.

Если бы Погба принял предложение, то мог бы стать самым высокооплачиваемым игроком в «Манчестер Юнайтед». Но француз не ответил.

Предложение «Манчестер Юнайтед» остается в силе. Однако Погба не спешит. Он хочет оценить варианты – в частности, возможность перехода в «ПСЖ» на правах свободного агента в следующем году.

Статистику Погба можно изучить здесь.

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