Генсек РФС об «Оренбурге» в РПЛ: «Бюро исполкома приняло единогласное решение. Предпочтение нужно отдавать команде РПЛ, которая заняла место выше»

Генсек РФС высказался о ситуации с «Оренбургом».

Сегодня бюро исполкома РФС включило оренбургский клуб в состав участников Мир РПЛ вместо исключенного из высшего дивизиона «Торпедо ».

«Сегодня состоялось бюро исполкома, нужно было внести изменения по вопросу исключения «Торпедо». И необходимо было рассмотреть вопрос о составе участников РПЛ. Мы руководствовались положениями нового регламента. В соответствии с пунктом 4,5,6 – в случаях, не предусмотренных регламентом, решение об участниках принимается бюро исполкома.

Исполком исходил из следующего: сохранение 16 участников соревнований, это поддержали все члены бюро. Предпочтение нужно отдавать команде РПЛ и которая заняла место выше. Единогласно было принято решение о включении «Оренбурга» в состав участников чемпионата.

Хотел бы отдельно отметить, что санкция к «Торпедо» не влечет за собой пересмотр итогов ФНЛ. Это санкция за попытку организации договорного матча. «Торпедо» заняло второе место», – сказал Максим Митрофанов.

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