УЕФА объявил тройку претендентов на приз лучшему игроку года.

На награду номинированы Жоржиньо, (оба – ) и Кевин де Брюйне ( ).

Тройка финалистов была сформирована по итогам голосования среди 24 тренеров команд-участниц Евро-2020, 80 тренеров клубов, участвовавших в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в прошлом сезоне. Также в жюри вошли 55 журналистов из каждой национальной ассоциации, входящей в УЕФА.

Известны и претендентки на приз игроку сезона в женском футболе. За награду поборются Дженнифер Эрмосо, Лике Мартенс и Алексия Путельяс (все – «Барселона»).

Победители будут объявлены 26 августа на жеребьевке группового этапа ЛЧ, которая пройдет в Турции.