Анжелика Сидорова о том, что не получила визу в США: «Надеюсь, в нашей федерации подумают о том, что вылетом на ЧМ-2022 в Юджине нужно заняться заранее»

Чемпионка мира по прыжкам с шестом прокомментировала ситуацию с получением американской визы для выступления на этапе в Юджине.

Сидорова, как и олимпийская чемпионка Мария Ласицкене, не смогла получить визу и пропустит этап.

«Увы, я не попадаю на этап «Бриллиантовой лиги» в Юджине (США). Визы нет.

И я должна пояснить, что обычно визами занимаются наши менеджеры и личные спонсоры. Этот вопрос поднимался еще весной, и уже тогда было понятно, что сделать визу в Москве нереально. Я вспоминаю, как было три года назад, когда с американским посольством в Москве все еще было в порядке. Даже тогда быстро сделать визу – почти нерешаемая задача.

Тогда я летала в Прагу, пробыла там неделю или даже 8 дней: пока попадешь в посольство, пока они рассмотрят, потом забирать паспорт. Можно было заниматься визой до Олимпиады, но я не могла себе позволить уехать на неделю, выпасть из такой важной подготовки. Так что я была готова к такому исходу.

То, что мы обращались за помощью в Минспорт, не означает, что там мне что-то должны. Я прекрасно понимаю, что это не вопрос Минспорта – это ведь коммерческий турнир. Была маленькая надежда: а вдруг в Минспорте смогут сделать что-то, чего мы еще не попробовали? Но чуда не произошло.

Я бы не сказала, что пропуск этапа в Юджине – прям трагедия. Но это коммерческий турнир, который проводит наш личный спонсор, я должна там быть, это важная часть контракта. Досадно, что не вышло.

Второй момент: в Юджине построили шикарный стадион, который в следующем году примет ЧМ. Я видела картинки – офигенно красиво! Очень хотелось увидеть в живую. И еще мне кажется, что сейчас там покажут сумасшедшие результаты – и очень обидно будет смотреть на это по телевизору.

Надеюсь, что для нашей федерации это будет маленьким звоночком и они подумают о том, что вылетом на чемпионат мира следующим летом (он тоже пройдет в Юджине – Sports.ru) нужно будет заняться заранее», – рассказала Сидорова.

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