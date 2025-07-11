«Спартаку» предложили хавбека «Порту» Хайме. Испанец готов ехать в Россию (Иван Карпов)

«Спартаку» предложили Ивана Хайме из «Порту».

24-летний полузащитник готов ехать в Россию, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 8 млн евро, зарплата находится на уровне 2 млн евро за сезон.

Вторую половину прошлого сезона Хайме провел в аренде в «Валенсии». В Ла Лиге испанец сыграл 9 матчей и результативными действиями не отметился. «Валенсия » не воспользовалась правом выкупа игрока за 8 млн евро в конце сезона. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .