«Спартаку» предложили хавбека «Порту» Хайме. Испанец готов ехать в Россию (Иван Карпов)
«Спартаку» предложили Ивана Хайме из «Порту».
24-летний полузащитник готов ехать в Россию, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Трансферная стоимость футболиста оценивается в 8 млн евро, зарплата находится на уровне 2 млн евро за сезон.
Вторую половину прошлого сезона Хайме провел в аренде в «Валенсии». В Ла Лиге испанец сыграл 9 матчей и результативными действиями не отметился. «Валенсия» не воспользовалась правом выкупа игрока за 8 млн евро в конце сезона. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Кто выиграет Суперкубок России?3565 голосов
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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