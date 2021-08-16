Лунев приглашен в сборную России для подготовки к сентябрьским матчам

Вратарь вызван в сборную России для подготовки к ближайшим матчам квалификации .

В немецкий клуб пришло соответствующее приглашение от . Об этом сообщил представитель голкипера Антон Смирнов.

Лунев перешел в «Байер» этим летом, покинув , но в официальных матчах на поле еще не выходил.

Изначально в сборную были вызваны четыре вратаря: ( ), ( ), ( ), ( ).

Тренер вратарей Кафанов: «Извинился перед Луневым, планировали его вызвать в сборную»