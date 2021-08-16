Лунев приглашен в сборную России для подготовки к сентябрьским матчам

Вратарь «Байера» Андрей Лунев вызван в сборную России для подготовки к ближайшим матчам квалификации ЧМ-2022.
В немецкий клуб пришло соответствующее приглашение от РФС. Об этом сообщил представитель голкипера Антон Смирнов.
Лунев перешел в «Байер» этим летом, покинув «Зенит», но в официальных матчах на поле еще не выходил.
Изначально в сборную были вызваны четыре вратаря: Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»).
Тренер вратарей Кафанов: «Извинился перед Луневым, планировали его вызвать в сборную»