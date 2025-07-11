Челестини о Суперкубке: «Финалы созданы, чтобы их выигрывать. Для меня важно, чтобы ЦСКА победил в первом же турнире»

Фабио Челестини надеется на победу ЦСКА в Суперкубке России.

Матч за OLIMPBET Суперкубок России между армейцами и «Краснодаром » состоится в Казани в субботу, 12 июля.

«Это мой первый Суперкубок. Но я много играл финалов как игрок и как тренер. И все эти финалы созданы для того, чтобы их выигрывать.

Для меня как для тренера важно поучаствовать в таком матче, как матч за Суперкубок. Работали две недели плодотворно, качественно и мощно.

Для меня очень важно как можно качественнее сыграть и выиграть в первом же турнире», – заявил главный тренер ЦСКА .